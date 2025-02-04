T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2025 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 10:02

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karaosman Mah. 38 Ada 16 Parsel Arsa VasıflıYüzölçümü : 272,73 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 5.188.550,00 TL KDV Oranı : %1

01/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.