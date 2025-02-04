Giriş Tarihi: 05.02.2025 00:00
T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2025/37 Esas 30.01.2025 AYHAN YALGETTEKİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda kimlik bilgileri yazılı gaipliği talep edilen MAHMUT YALGETTEKİN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30.01.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 742******58
ADI SOYADI : MAHMUT YALGETTEKİN
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : AZİZE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971
DOĞUM YERİ : SİLOPİ
İKAMETGAH ADRESİ : Bilinmiyor
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