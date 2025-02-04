T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/754 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Karayolları Genel Müdürlüğü, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/12/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER :

2024/754 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 102 ADA 310 PARSEL

2024/755 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 116 ADA 3 PARSEL

2024/758 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 107 ADA 79 PARSEL

2024/759 ESAS VAN TUŞBA AYANIS MAH 122 ADA 39 PARSEL

2024/760 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH 693 ADA 187 PARSEL

2024/761 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH 693 ADA 294 PARSEL

2024/762 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH 693 ADA 295 PARSEL

2024/763 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH 693 ADA 184 PARSEL

2024/764 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH 710 ADA 30 PARSEL

2024/765 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH 710 ADA 3 PARSEL

2024/767 ESAS VAN TUŞBA ALTINTEPE MAH 2002 ADA 6 PARSEL

2024/768 ESAS VAN TUŞBA ALTINTEPE MAH 1414 ADA 30 PARSEL

2024/769 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH 710 ADA 121 PARSEL

2024/774 ESAS VAN TUŞBA İSKELE MAH 710 ADA 75 PARSEL

2024/775 ESAS VAN TUŞBA KALECİK MAH 0 ADA 1698 PARSEL