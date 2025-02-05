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Giriş Tarihi: 06.02.2025 00:00

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Aşağıda tabloda belirtilen ve yükümlülerine tebliğ edilemeyen ödeme emrine ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ödeme emrinin 15 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

ŞAHIS/FİRMA Ödeme Emri tarih/sayısı
Mehmet ÇAĞLAR 16.02.2024/94060674

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02167632

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HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT
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