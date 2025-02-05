T.C.

ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/350

Davacı, UMUT BAĞCI tarafından Davalılar, YUSUF DUMAN, EMRAH KARAKOYUN aleyhine açılan Tasarrufun İptali davasında; Ön inceleme duruşmasının yapılacağı 08/04/2025 günü saat 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139.maddesi uyarınca (Dava şartları ve varsa ilk itirazların inceleneceği ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlıklarınızı yaparak gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz ve karşı tarafın gelmesi halinde "yargılamaya devam etmek istemesi durumunuzda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede belirttiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgenin getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği), duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, davalı Yusuf DUMAN'a davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.