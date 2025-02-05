Giriş Tarihi: 06.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:28
İLAN
T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/401 Esas
DAVACI : ALAATTİN ÖZER, MAHMET FATİH ÖZER
DAVALI : DÜZCE DEFTERDARLIĞI
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;dava konusu taşınmazın TMK 713 Maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;
Dava konusu edilen Düzce ili Merkez ilçesi Doğanlı Mahallesi 3204 ada 19 parsel sayılı taşınmazın TMK 713. Maddesi gereğince tescili istenildiğinden, taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02167192