Giriş Tarihi: 06.02.2025 00:00
T.C. İstanbul Anadolu 45. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/949 Esas 31.01.2025
ESAS NO: 2024/949 Esas
DAVACI : Gökhan TANYERİ
GAİP
TC KİMLİK NO : 21866186592
ADI SOYADI : ERKAN TANYERİ
BABA ADI : HANİFİ
ANA ADI : KEVSER
DOĞUM TARİHİ : 06/08/1978
DOĞUM YERİ : KADIKÖY
Davacının mahkememizde Gaipliğe Karar Verilmesi istemli açılan davasının yapılan yargılamasında;
Yukarıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliğine karar verilen ERKAN TANYERİ'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/02/2024
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