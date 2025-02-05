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T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2024/48 Esas

DAVACI BİRLEŞEN DOSYA DAVALISI : NİHAT MARIK, 301*****692, Sait oğlu, 15/02/1977 d.lu,

Davacı birleşen dosya davalısı NİHAT MARIK tarafından, Davalı birleşen dosya davalısı, KADRİYE MARIK aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davasında;

Davacı birleşen dosya davalısı NİHAT MARIK'ın mahkememizin iş bu davasında bildirilen adresine tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, mahkememizin iş bu dosyasından ön inceleme tensip tutanağının davacıya ilanen tebliğ edildiğinden davalı birleşen dosya davacısı Kadriye Marık'ın birleştirme talepli açtığı davanın dava dilekçesinin ve birleştirme kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davalı Kadriye MARIK'ın mahkememizin 2025/14 Esas 2025/9 Karar sayılı dosyasından aleyhinize açmış olduğu Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) birleştirme talepli davada 14/01/2025 tarihli ilam ile;

1-Görülmekte olan dava ile Mahkememizin 2024/48 Esas sayılı dosyası arasında HMK. madde 166 anlamında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan davaların BİRLEŞTİRİLMESİNE,

2-Esasın bu şekilde KAPATILMASINA,

3-Yargılamanın Mahkememizin 2024/48 Esas sayılı dosyası üzerinden YÜRÜTÜLMESİNE,

4-Dilekçeler teatisinin birleştirilen dosya üzerinden yapılmasına,

5-Yargılama giderleri yönünden birleştirilen dava dosyası üzerinden bir karar VERİLMESİNE,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu esas hükümle birlikte istinaf yolu açık olmak üzere tensiben karar verildiği,

Mahkememizin iş bu doyası ile birleşen davaya; HMK'nun 122.madde gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceğiniz, bu sürede cevap verilmediğinde HMK'nun 128.madde gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız, Mahkememizin belirlemiş olduğu 25/03/2025 günü saat: 10:30da ki duruşmada geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu birleşen dosya dava dilekçesi ve mahkememizin 14/01/2025 tarihli 2025/14 Esas 2025/9 Karar sayılı birleştirme kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.