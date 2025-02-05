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T.C. KAYSERİ 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/282 Esas

DAVALI : KHALIDA MAMMADOVA - 99308741258

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava ilanen tebligat yoluyla daha önce tarafınıza tebliğ edilmekle mahkememizin 13/01/2025 tarihli celsesinin 4 numaralı ara kararının ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/03/2025 günü saat:10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Önümüzdeki celsenin tahkikat aşaması olduğu hatırlatılarak, HMK 150. Maddesindeki hususlar saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği yokluklarında hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.