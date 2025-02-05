T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1486 Esas 31/01/2025

Konu : Ömer Doğan'ın gaiplik ilanı hk.

Davacı Mustafa Ömür Doğan tarafından mahkememize açılan ve mahkememizde görülmekte olan gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle;

Davacının babası olan Kırıkkale ili, Balışeyh İlçesi, Dikmen Mah/ Köyü , 37 cilt, hane no:1, sıra no: 228 de nüfusa kayıtlı bulunan Hacı Seyit ve Mapeyher oğlu 22/03/1975 doğumlu, 36211558078 T.C. kimlik numaralı Ömer Doğan'ın 30/07/2019 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde kendisinin ya da onu tanıyanların 3 ay içerisinde sahip oldukları bilgi ve malumatlarını; Kırıkkale 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1486 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri, aksi halde Ömer Doğan hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK'nın 33. ve müteakip maddeleri gereğince 1. kez ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİĞİ İSTENEN

TC KİMLİK NO : 36211558078

ADI SOYADI : ÖMER DOĞAN

BABA ADI : HACI SEYİT

ANA ADI : MAPEYHER

DOĞUM TARİHİ : 22/03/1975

DOĞUM YERİ : KIRIKKALE