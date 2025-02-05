Giriş Tarihi: 05.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:56
T.C. VEZİRKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
|İli
|İlçesi mahalle
|Ada/Parsel
|Vasfı
|Kamulaştırılan Alan
|Esas
|Davacı
|Davalılar
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcı mah.
|0 ada
658 parsel
|Tarla
|236,27 m²
|2024/302
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Emine Özdemir Makbule Sırdaş Osman Duran Recep Duran Yasemen İmdat
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcı mah.
|0 ada
660 parsel
|Tarla
|153,48 m²
|2024/304
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Arslan Yıldırım Emine Yıldırım Güler Güneş Gülseren Gezer Hanife Ünver Hanife Yıldırım Keziban Işık Salih Yıldırım Satu Kaya Songül Yıldırım Çelebi Şerife Yıldırım
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcı mah.
|0 ada
680 parsel
|Tarla
|147,44 m²
|2024/307
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Emine Işık Murat Şahin Mustafa Şahin Rasime Kurt Satu Şahin Şerife Sezer
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcı mah.
|0 ada
682 parsel
|Tarla
|412,14 m²
|2024/308
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Gülay Çavuş Gülşen Durmaz Melek Durmaz Meliha İnan
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcı mah.
|0 ada
684 parsel
|Tarla
|440,56 m²
|2024/309
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Orhan Ulusoy Ömer Durmaz
|SAMSUN
|Vezirköprü Meşeli mah.
|0 ada
772 parsel
|Tarla
|1.282,00 m²
|2024/310
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Hidayet Dursun
|SAMSUN
|Vezirköprü Yeniçelik mah.
|1631 parsel
1633 parsel
1637 parsel
|Tarla
Tarla
Tarla
|331,40 m²
301,62 m2
537,13 m2
|2024/311
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Fahri Akgül
|SAMSUN
|Vezirköprü Yeniçelik mah.
|1613 parsel
1649 parsel
|Tarla
Tarla
|3.428,28 m²
2.916,69 m²
|2024/313
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Hakkı Aksöz Mevlüde Aksöz Yusuf Aksöz
|SAMSUN
|Vezirköprü Yeniçelik mah.
|1603 parsel
|Tarla
|336,43 m²
|2024/315
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Vedat Erdoğan
|SAMSUN
|Vezirköprü Köprübaşı mah.
|338parsel
341 parsel
|Tarla
Tarla
|1.666,11 m²
71,90 m²
|2024/318
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Berna Ekiz Buğrahan Çelik Bünyamin Çelik Dursun Çelik Selami Çelik
|SAMSUN
|Vezirköprü Meşeli mah.
|1554parsel
|Tarla
|638,78 m²
|2024/323
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Hatice Koç
|SAMSUN
|Vezirköprü Meşelimah.
|1538parsel
|Tarla
|285,00 m²
|2024/324
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Halil Cürel İrfan Cürel
|SAMSUN
|Vezirköprü Kızılcaören mah.
|103 ada 93 parsel
103 ada 141 parsel
|Tarla
Tarla
|482,14m²
7.414,50m²
|2024/326
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Mehmet Yalçın
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcımah.
|567parsel
|Tarla
|818,00 m²
|2024/305
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Cafer Ünver
|SAMSUN
|Vezirköprü Yeniçelikmah.
|1595parsel
|Tarla
|899,60 m²
|2024/317
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Saadet Akbulut
|SAMSUN
|Vezirköprü Köprübaşı mah.
|321parsel
|Tarla
|291,04 m²
|2024/320
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Bayram Ali Balıkçı
|SAMSUN
|Vezirköprü Meşelimah.
|1562parsel
|Tarla
|835,88 m²
|2024/321
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Ayşe Ulusoy Hatice Ulusoy Kadriye Keleş Makbule Ulusoy Necati Ulusoy
|SAMSUN
|Vezirköprü Meşelimah.
|1558parsel
|Tarla
|1.272,16 m²
|2024/322
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Fahriye Bektaş Hüseyin Dursun
|SAMSUN
|Vezirköprü Yeniçelikmah.
|1609parsel
|Tarla
|415,92 m²
|2024/314
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Yunis Yalvaç
|SAMSUN
|Vezirköprü Yeniçelikmah.
|1620parsel
|Tarla
|1.460,61 m²
|2024/312
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Ahmet Öksüz
|SAMSUN
|Vezirköprü Meşelimah.
|1534parsel
|Tarla
|367,91 m²
|2024/325
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Ayşe Önder Ali Çobanoğlu Nesime Türker Mehmet Özata Şerife Özata Emin Özata Hüseyin Özata
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcımah.
|665parsel
|Tarla
|908,07 m²
|2024/306
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Ali Ünver Cafer Ünver Emine Çelik Tunçer Ünver Tülay Güngör
|SAMSUN
|Vezirköprü Yeniçelikmah.
|1601parsel
|Tarla
|334,75 m²
|2024/316
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Veli Erdoğan
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcımah.
|563parsel
|Tarla
|6,00 m²
|2024/303
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Elif Aydın Erkan Kökmen Fatma Kökmen Hakan Kökmen Peyman Şahin Ramis Kökmen Şerife Karakaya
|SAMSUN
|Vezirköprü Köprübaşımah.
|331parsel
|Tarla
|256,57 m²
|2024/319
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Hamiyet Cengiz İbrahim Öksüz Melahat Atasoy Melek Koç Güllü Orduseven
|SAMSUN
|Vezirköprü Meşelimah.
|1654parsel
|Tarla
|788,90 m²
|2024/327
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Nazmiye Dursun
|SAMSUN
|Vezirköprü Pazarcımah.
|652parsel
|Tarla
|1.469,49 m²
|2024/301
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Erkan Kökmen
|SAMSUN
|VezirköprüKızılcaörenmah.
|108 ada
138parsel
|Tarla
|1.050,15 m²
|2024/328
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Adem Cebeci
Aydın Cebeci
Hakkı Cebeci
Muhammet Cebeci
Yasemin Türker
|SAMSUN
|VezirköprüKızılcaörenmah.
|110 ada
174parsel
|Tarla
|293,37m²
|2024/329
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Nazım KARTAL
|SAMSUN
|VezirköprüMeşelimah.
|0 ada
858parsel
|Tarla
|1.300,00 m²
|2024/330
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Fatih Ulusoy
İlyas Ulusoy
Mesut Ulusoy
|SAMSUN
|VezirköprüMeşelimah.
|0 ada
1586parsel
|Tarla
|317,47 m²
|2024/331
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Orhan Ulusoy
|SAMSUN
|VezirköprüKızılcaörenmah.
|103 ada
158parsel
103 ada 156 parsel
|Tarla
|645,69 m²
836,64 m²
|2024/332
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Nazım Kartal
|SAMSUN
|VezirköprüKızılcaörenmah.
|104 ada
29parsel
|Tarla
|1.005,63 m²
|2024/333
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Mustafa Tufan
|SAMSUN
|VezirköprüKızılcaörenmah.
|104 ada 31parsel
104 ada 11parsel
|Tarla
|270,69m²
49,27m²
|2024/334
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Hasan Duran
|SAMSUN
|VezirköprüKızılcaörenmah.
|104 ada
37parsel
|Tarla
|367,04 m²
|2024/335
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Muzaffer Köroğlu
|SAMSUN
|VezirköprüPazarcı mah.
|643parsel
|Tarla
|1.335,19m²
|2024/336
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Emine Güneş
Muhammet Güneş
Sebahattin Güneş
|SAMSUN
|VezirköprüPazarcımah.
|548parsel
|Tarla
|890,00 m²
|2024/337
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Arslan Yıldırım
Emine Yıldırım
Güler Güneş
Gülseren Gezer
Hanife Ünver
Hanife Yıldırım
Keziban Işık
Salih Yıldırım
Satu Kaya
Songül Yıldırım Cebeci
Şerife Yıldırım
|SAMSUN
|VezirköprüMeşelimah.
|1634parsel
|Tarla
|33,93 m²
|2024/338
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Naim Bolat
|SAMSUN
|VezirköprüMeşelimah.
|1596 parsel
|Tarla
|1.921,90 m²
|2024/340
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Ayşe Ulusoy
Hatice Ulusoy
Kadriye Keleş
Makbule Ulusoy
Necati Ulusoy
|SAMSUN
|VezirköprüKöprübaşımah.
|315 parsel
|Tarla
|309,29 m²
|2024/341
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Kazım Çalışkan
|SAMSUN
|VezirköprüYeniçelikmah.
|1689 parsel
|Tarla
|101,42 m²
|2024/342
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Lütfi Karaca
|SAMSUN
|VezirköprüYeniçelikmah.
|1081 parsel
|Tarla
|3.900,00 m²
|2024/343
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Mevlüde Aksöz
|SAMSUN
|VezirköprüYeniçelikmah.
|1641 parsel
|Tarla
|4.020,99m²
|2024/344
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|İbrahim Akgül
|SAMSUN
|VezirköprüKızılcaörenmah.
|103 ada 146 parsel
|Tarla
|4.085,38 m²
|2024/345
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Kadun Yalçın
Rüşan Yalçın
|SAMSUN
|VezirköprüKızılcaörenmah.
|110 ada 204 parsel
|Tarla
|83,89m²
|2024/346
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Hüsamettin Çakmak
|SAMSUN
|VezirköprüPazarcı
mah.
|619 parsel
|Tarla
|2.471,96 m²
|2024/347
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Necati Yıldız
|SAMSUN
|VezirköprüPazarcı
mah.
|601 parsel
|Tarla
|145,46 m²
|2024/348
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Ali Ünver
Cafer Ünver
Şerife Ünver
|SAMSUN
|Vezirköprü
Yeniçelik
mah.
|1720 parsel
|Tarla
|1.066,62 m²
|2024/349
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Fatma Pekşen
|SAMSUN
|Vezirköprü
Yeniçelik
mah.
|1378 parsel
|Tarla
|1.116,00 m²
|2024/350
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Arslan Yıldırım Emine Yıldırım Güler Güneş Gülseren Gezer Hanife Ünver Hanife Yıldırım Keziban Işık
Salih Yıldırım
Satu Kaya
Songül Yıldırım Cebeci
Şerife Yıldırım
|SAMSUN
|Vezirköprü
Yeniçelik
mah.
|1190 parsel
|Tarla
|1.225,00m²
|2024/351
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Arif Dursun
Nafiye Dursun
Naile Dursun
|SAMSUN
|Vezirköprü
Kızılcaören
mah.
|110 ada 167 parsel
|Tarla
|52,26 m²
|2024/352
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Samiye Duran
Şefika Gürdoğar
Zekiye Canbolat
|SAMSUN
|Vezirköprü
Kızılcaören
mah.
|110 ada 171 parsel
|Tarla
|336,64 m²
|2024/353
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Hayriye Onur
Nuri Kartal
Satı Pala
|SAMSUN
|Vezirköprü
Pazarcı
mah.
|655 parsel
|Tarla
|2.058,72 m²
|2024/354
|Karayolları Genel Müdürlüğü
|Ali Ünver
Cafer Ünver
Necibe Ünver
Şerife Ünver
Tuncer Ünver
Tülay Ünver
1-Davacı kurum tarafından yukarıdaki parsel numaralı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan kamulaştırma kararı ile dava açarak dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespitini ve tescilini talep etmiştir. 2-a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir. b) Açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmelidir c) 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Vezirköprü Şubesi'ne yatırılacaktır.e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.07/01/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02162605