Giriş Tarihi: 07.02.2025 00:00
T.C.
YUMURTALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO :2024/157 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
(Bedel Tespiti ve Tescil)
|Davacı BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davaları nedeni ile;
Aşağıda ili, ilçesi, köyü/mah. ada/parsel no.su, malikleri, dava esas numaraları ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazların kamulaştırılması nedeni ile ilan tarihinden itibaren hak sahiplerince 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) Genel Müdürlüğü adına yönetilmesi gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Yumurtalık Şubesi Müdürlüğüne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
|Mahkememize ait aşağıda yazılı Esas sayılı dosyaları için hak sahiplerinin duruşmanın bırakıldığı 26/02/2025 günü saat 11:30da mahkememizde hazır bulunmaları, beyanda bulunmaları veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklarında duruşma yapılıp karar verileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı yasa ile değişik 10/4. maddesi gereği ilan olunur.
|İLİ
|:ADANA
|İLÇESİ
|: YUMURTALIK
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|ESAS_NO
|MALİK ADI
|BABA ADI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
(m2)
|GÖLOVASI
|0
|122
|2024/156
|BAKİ ÇABUK
|ABİDİN
|26250
|NİHAT ÇABUK-ABİDİN,HATİCE ÇABUK (KARATOSUN)-ABİDİN,MUSTAFA ÇABUK-ABİDİN,HAMİDE DENGİZ-ABİDİN,ZELİHA ÇABUK (DALLI)-ABİDİN,SİNAN YÜKSEKDAĞ-MUSTAFA,ZEYNEP AL-MUSTAFA,ZÜBEYDE ALTINKAYAK-MUSTAFA,HATİCE BERKİL-MUSTAFA,KENAN YÜKSEKDAĞ-MUSTAFA,YALÇIN ÇABUK-MUSTAFA,SİNAN ÇABUK-(MUSTAFA),İLHAN ÇABUK-MUSTAFA,NAMIK KEMAL ÇABUK-MUSTAFA, İSRAFİL ÇABUK-KEMAL,GÜLİZAR ATAŞ-KEMAL,FAHRETTİN ÇABUK-KEMAL,MUSTAFA ŞAKİR ÇABUK-KEMAL,SAMET ÇABUK-KEMAL,CUMALİ ÇABUK-KEMAL,MENDUH ÇABUK-MULLA,DİLEK ERDOĞDU-MULLA,MELEK AKTAŞLI-MULLA,ÇETİN GÖREGEN-HABİB,MUSTAFA GÖREGEN-ÇETİN,HABİB CAN GÖREGEN-ÇETİN,BÜŞRA GÖREGEN ACU-ÇETİN,KEMAL ÇABUK-KAMİL,ELİF AYDIN-KAMİL,MİKAYİL ÇABUK-KAMİL,SEVGİ BAŞTOSUN-KAMİL,GÖKHAN ÇABUK-AHMET,SELMA ASLIPEK-AHMET,SEBATTİN ÇABUK-AHMET,İBRAHİM ÇABUK-AHMET,BAHATTİN ÇABUK-AHMET,MERAL ÇABUK-ALİ,GÜLSEREN ÇABUK-İSMAİL,NAZMİYE ÇABUK-HALİL,FATMA TOMBUL-TAHİR,ÖKKAŞ ÇABUK-TAHİR,RECEP ÇABUK-TAHİR,AHMET ÇABUK-TAHİR,EMİNE ULUSOY-TAHİR,ZİYA ÇABUK-TAHİR,ADEM ÇABUK-TAHİR
|GÖLOVASI
|0
|373
|2024/157
|MUSTAFA ÇABUK
|ABİDİN
|2000
|HATİCE KARATOSUN-ABİDİN,ZELİHA DALLI-ABİDİN,BAKİ ÇABUK-ABİDİN,SABRİYE ONART-ABİDİN,HAMİDE DENGİZ-ABİDİN,YALÇIN ÇABUK-MUSTAFA,SİNAN ÇABUK-MUSTAFA,NAMIK KEMAL ÇABUK-MUSTAFA,İLHAN ÇABUK-MUSTAFA,İSRAFİL ÇABUK-KEMAL,GÜLİZAR ÇABUK-KEMAL,SAMET ÇABUK-KEMAL,MUSTAFA ŞAKİR ÇABUK-KEMAL,FAHRETTİN ÇABUK-KEMAL,CUMALİ ÇABUK-KEMAL,MELEK AKTAŞLI-MULLA,DİLEK ERDOĞDU-MULLA,MENDUH ÇABUK-MULLA,MİKAYİL ÇABUK-KAMİL,KEMAL ÇABUK-KAMİL,SEVGİ BAŞTOSUN-KAMİL,ELİF AYDIN-KAMİL,GÖKHAN ÇABUK-AHMET,İBRAHİM ÇABUK-AHMET,SELMA ASLIPEK-AHMET,SEBATTİN ÇABUK-AHMET,BAHATTİN ÇABUK-AHMET,MERAL ÇABUK-ALİ,GÜLSEREN ÇABUK-İSMAİL,CUMALİ TOSUN-VELİ,ELİF TOSUN-VELİ,HAVVA TOSUN-VELİ,ADEM TOSUN-VELİ,HEDİYE ÇABUK-REŞİT,ELİF BAHAR-ALİ,KADİR ÇABUK-ALİ,BÜNYAMİL ÇABUK-ALİ,HAMİYET GÖREGEN-ALİ,PERİHAN ÇABUK-MEHMET, EMRAH ÇABUK-İSMAİL,NESLİHAN DEMİR-İSMAİL,NAGİHAN TEMUR-İSMAİL,ALİ ÇABUK-HAMZA,NAZMİYE ÇABUK-HALİL,FATMA TOMBUL-TAHİR,ÖKKAŞ ÇABUK-TAHİR,RECEP ÇABUK-TAHİR,AHMET ÇABUK-TAHİR,EMİNE ULUSOY-TAHİR,ZİYA ÇABUK-TAHİR,ADEM ÇABUK-TAHİR
|GÖLOVASI
|0
|631
|2024/106
|NURHAYAT ÖTE
|AHMET REMZİ
|46230
|RECEP KIZILAY-AHMET REMZİ,SONGÜL ER-AHMET REMZİ,NURCAN ÖTE-AHMET REMZİ,HAVVA İNAN-AHMET REMZİ,BESTAMİ KIZILAY-AHMET REMZİ,SABRİYE ÖZÜREN-AHMET REMZİ,EMİNE LÖK-BİLAL,AYŞE VAY-BİLAL,SULTAN İNAN-BİLAL,İLYAS KILINÇ-BİLAL,BESTAMİ KILINÇ- BİLAL,AHMET KILINÇ-BİLAL,IŞIL ÖZER-ERCAN,AHMET ÖZER-ERCAN,OSMAN ÖZER-ERCAN,SABRİYE ÖZKUL-ERCAN,CELAL ÖZER-ERCAN,SÜHEYLA GÜREL-MEHMET CELAL,TÜRKAN ÖZER(ER)-MEHMET CELAL,SADİ ER-FAHRİ,ZİYA ER-FAHRİ,İNCİ KILINÇ-FAHRİ,ŞEREF ER-FAHRİ,ERDOĞAN ER-FAHRİ,YILDIZ ÖZDEN-FAHRİ,NURŞEN ÖZER-ÖMER,GÖNÜL ÖZER-MEVLÜT,YEŞİM ÖZER-CENGİZ,KOÇER ÖZER-CENGİZ,GÖKER ÖZER-CENGİZ
|GÖLOVASI
|0
|633
|2024/107
|MEHMET BAHAR
|MUSA
|10457,12
|MURAT BAHAR-MUSA,EMİNE ÇIĞDIR-MUSA,EMİN BAHAR-MUSA,SİNAN BAHAR-MUSA,MUSTAFA BAHAR-MUSA,NAGİHAN SOYSAL-MUSA, HAYRİYE KARA-MUSA,HATİCE YAZLAMAZOĞLU-ALİ,ZEKİYE TARLAN-ADEM,ÜMİT YAZLAMAZOĞLU-ADEM,EMİNE KAYNI-ADEM,ÖZNUR OĞUZSOYLU-ADEM,BÜNYAMİN YURDAY-HASAN,SERAP BAHAR-BÜNYAMİN,SAMİ YURDAY-BÜNYAMİN,SERDAR YURDAY-BÜNYAMİN,ŞENOL İRİDAĞ-ADEM,NİLÜFER ELEMKARA-ADEM,NİLGÜN ÇAM-ADEM,NİLDA DOĞAN-ADEM,HASAN SEYHAN-MUSTAFA,MAHMUT SEYHAN-MUSTAFA, KADİR SEYHAN-MUSTAFA,TUNCAY SEYHAN-MUSTAFA,SELÇUK SEYHAN-MUSTAFA,DUDU DURMAZ-MUSTAFA,NİHAT SEYHAN-MUSTAFA,FERİDE ŞAHİN-MUSTAFA,NURTEN KUMBURLU-MUSTAFA,FATMA KAHRAMAN-KAZIM,HACER KAYNAR-KAZIM,NEDİM SEYHAN-KAZIM,AKAR SEYHAN-KAZIM,HÜLYA ADAKLI-KAZIM,MÜRSEL SEYHAN-KAZIM,ALİ RIZA SEYHAN-CELAL,EMİN SEYHAN-CELAL,YILMAZ SEYHAN -CELAL,HÜLYA AKBULUT-CELAL,METİN SEYHAN-CELAL,MAHMUT YILMAZ SEYHAN-İBRAHİM,YALÇIN SEYHAN-İBRAHİM,BELGİN GÜLBAHAR-İBRAHİM,ABDULLAH SEYHAN-İBRAHİM,ZAHİDE SERTSES-REMZİ,HULİSİ SEYHAN-REMZİ,İSMET SEYHAN-REMZİ,YÜKSEL SEYHAN-REMZİ,AYŞE SEYHAN-REMZİ,GÜLFİYE SEYHAN-HALİL,BESTAMİ SEYHAN-MAHMUT,SEVİM KILLI-MAHMUT
|GÖLOVASI
|101
101
102
102
106
|1
2
1
2
3
|2024/108
|BERRİN TAŞ
|HİKMET
|339
333
315
307
315
|GÖLOVASI
|101
101
106
107
107
107
|3
4
2
2
3
4
|2024/109
|NURDAN ÇALIŞKAN
|YÜKSEL
|325
325
315
310
314
315
|GÖLOVASI
|101
101
106
107
107
107
|5
6
1
1
5
6
|2024/110
|SİBEL KEÇELİOĞLU
|YÜKSEL
|330
329
315
314
314
313
|GÖLOVASI
|102
102
106
108
108
108
|3
4
4
2
3
4
|2024/111
|HANDAN SEMA SEVGEN
|YÜKSEL
|307
308
315
300
317
322
|GÖLOVASI
|102
102
106
108
108
108
|5
6
5
1
5
6
|2024/112
|EBRU SONGÜL YALÇIN
|YÜKSEL
|314
313
321
301
310
309
|GÖLOVASI
|103
103
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
105
105
105
105
109
|1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
|2024/113
|MEHMET KEÇELİOĞLU
|TEVFİK
|2915
565
326
325
324
323
322
337
345
348
349
350
352
353
354
325
325
349
386
|GÖLOVASI
|110
110
110
112
113
114
114
114
114
|1
3
4
1
2
1
2
5
6
|2024/114
|ŞEVKİ AYTİN
|HİKMET
|313
336
340
352
342
345
342
314
326
|GÖLOVASI
|110
114
114
|2
3
7
|2024/115
|MİTHAT ÖZ
|MUSTAFA
|313
341
332
|GÖLOVASI
|113
|1
|2024/116
|MEHMET UZUN
|NAZİF
|332
|GÖLOVASI
|114
|4
|2024/117
|BEDRETTİN KIZILASLAN
|DERVİŞ
|332
|GÖLOVASI
|170
|5
|2024/118
|MEHMET EMRAH ÖZER
|ALİ
|194035,53
|FİKRİYE TUĞÇE ÖZER-ALİ,ELİF MELDA ÖZER-ALİ,SİNAN ŞAFAK AKKOYUNLU-AHMET,NADİDE SİNEM AKKOYUNLU-AHMET,GÜLŞAH ÖZKAN-AHMET,NACİYE ÖZ-AHMET,ALPER ARSLAN-AHMET,FİGEN KARACA-AHMET,AHMET ZİYANETTİN AKKOYUNLU-ERGÜN,TÜRKAN AKKOYUNLU -AHMET ZİYATTİN,HASAN AKKOYUNLU-AHMET ZİYATTİN,AHMET ERGÜL-BAHRİ,YASEMİN TALAY-BAHRİ,NECLA EDİK-BAHRİ, HALİL ERGÜL-BAHRİ,HATİCE AYDIN-BAHRİ,EMİNE MORCA-BAHRİ,YAŞAR ARSLAN-CABBAR,GÜLAY CANPOLAT-CABBAR,ALİ ALP ARSLAN-CABBAR,TURHAN ARSLAN-CABBAR,NURAY TOK-CABBAR,EMİNE ARSLAN-CABBAR,TAYLAN BAZO-DOĞAN,BORAN BAZO-DOĞAN,OZAN BAZO-DOĞAN,ALİ SAMİ AKKOYUNLU-ERGÜN,AYŞEGÜL BÖLÜKBAŞI-ERGÜN,EMRE ERGÜL-KADİR,BAHRİ ERGÜL-KADİR,GAMZE PEKER-KADİR,TUĞBA ERGÜL-RASİM,ALPASLAN ERGÜL-RASİM,FATİH ERGÜL-RASİM,UĞUR AKKOYUNLU-MUSTAFA KENAN,İRFAN AKKOYUNLU-MUSTAFA KENAN,OĞUZHAN AKKOYUNLU-MUSTAFA KENAN,MERYEM TERCAN-MUSTAFA KENAN,MEHMET TURGAY ÖZER-HASAN TAHSİN, ÜLKÜ ÖZER-İHSAN,AYTEN ARSLAN-ABDULCABBAR,ORHAN BAZO-İSMAİL HAKKI,HÜRÜ AKKOYUNLU-HALİL,FATMA ERGÜL-NECATİ,FATMA AKKOYUNLU-RESUL,SEVGÜL ÖZEN-DURMUŞ,OSMAN ÖZER-HACI ALİ,ZÜBEYDE GÜRSEL-MEHMET ALİ,HACI ALİ YILDIRIM-MEHMET ALİ, RASİME ŞAHİN-MEHMET ALİ,TAHSİN YILDIRIM-MEHMET ALİ,EMİNE TAŞ-ERTUĞRUL,ŞENGÜL KESER-ERTUĞRUL,HATİCE ARSLAN-ERTUĞRUL,HASAN YILDIRIM-ERTUĞRUL,MEHMET ALİ YILDIRIM-ERTUĞRUL,SADIK YILDIRIM-ERTUĞRUL,MÜFTÜ HALİL YILDIRIM-ERTUĞRUL,MERYEM ALTAN-ERTUĞRUL,MEHMET KEMAL YILDIRIM-ERCAN,KEREM YILDIRIM-ERCAN,BERNA ARAS-İSMAİL,HASAN YILDIRIM- İSMAİL
|GÖLOVASI
|170
171
|6
1
|2024/119
|ÖZ-TEK TOPTAN GIDA TARIM ÜRÜNLERİ HAY.İNŞ.OTO. NAKLİYE İTH. İHR. SAN. VE TİC.A.Ş.
|28453.09
6011.94
|GÖLOVASI
|172
|3
|2024/120
|ELİF MELDA ÖZER
|ALİ
|54329,95
|GÖLOVASI
|173
|3
|91997,98
|FİKRİYE TUĞÇE ÖZER-ALİ,MEHMET EMRAH ÖZER-ALİ,ALPER ARSLAN-AHMET,FİGEN KARACA-AHMET,NACİYE ÖZ-AHMET,GÜLŞAH ÖZKAN-AHMET,SİNAN ŞAFAK AKKOYUNLU-AHMET,NADİDE SİNEM AKKOYUNLU-AHMET,AHMET ZİYANETTİN AKKOYUNLU-ERGÜN,TÜRKAN AKKOYUNLU-AHMET ZİYATTİN,HASAN AKKOYUNLU-AHMET ZİYATTİN,AHMET ERGÜL-BAHRİ,YASEMİN TALAY-BAHRİ,NECLA EDİK-BAHRİ,HALİL ERGÜL-BAHRİ, HATİCE AYDIN-BAHRİ,EMİNE MORCA-BAHRİ,YAŞAR ARSLAN-CABBAR,GÜLAY CANPOLAT-CABBAR,EMİNE ARSLAN-CABBAR,NURAY TOK-CABBAR,TURHAN ARSLAN-CABBAR,ALİ ALP ARSLAN-CABBAR,TAYLAN BAZO-DOĞAN,BORAN BAZO-DOĞAN,OZAN BAZO-DOĞAN, AYŞEGÜL BÖLÜKBAŞI-ERGÜN,ALİ SAMİ AKKOYUNLU-ERGÜN,EMRE ERGÜL-KADİR,BAHRİ ERGÜL-KADİR,GAMZE PEKER-KADİR,ALPASLAN ERGÜL-RASİM,FATİH ERGÜL-RASİM,TUĞBA ERGÜL-RASİM,İRFAN AKKOYUNLU-MUSTAFA KENAN,UĞUR AKKOYUNLU-MUSTAFA KENAN,OĞUZHAN AKKOYUNLU-MUSTAFA KENAN,MERYEM TERCAN-MUSTAFA KENAN,MEHMET TURGAY ÖZER-HASAN TAHSİN,ÜLKÜ ÖZER-İHSAN,HÜRÜ AKKOYUNLU-HALİL,ZÜBEYDE GÜRSEL-MEHMET ALİ,HACI ALİ YILDIRIM-MEHMET ALİ,RASİME ŞAHİN-MEHMET ALİ,TAHSİN YILDIRIM-MEHMET ALİ,EMİNE TAŞ-ERTUĞRUL,ŞENGÜL KESER-ERTUĞRUL,HATİCE ARSLAN-ERTUĞRUL,HASAN YILDIRIM-ERTUĞRUL,MEHMET ALİ YILDIRIM-ERTUĞRUL,SADIK YILDIRIM-ERTUĞRUL,MÜFTÜ HALİL YILDIRIM-ERTUĞRUL,MERYEM ALTAN-ERTUĞRUL,MEHMET KEMAL YILDIRIM-ERCAN,KEREM YILDIRIM-ERCAN,BERNA ARAS-İSMAİL,HASAN YILDIRIM-İSMAİL,AYTEN ARSLAN-ABDULCABBAR,SEVGÜL ÖZEN-DURMUŞ,FATMA ERGÜL-NECATİ,FATMA AKKOYUNLU-RESUL,ORHAN BAZO-İSMAİL HAKKI
|GÖLOVASI
|179
|2
|2024/121
|SÜHEYLA ÖZER (GÜREL)
|MEHMET CELAL
|32834,28
|TÜRKAN ER (ÖZER)-MEHMET CELAL,AHMET FEHMİ YILDIRIM-MEHMET HİLMİ,MEHMET ÖZKAN YILDIRIM-MEHMET HİLMİ,EMİNE LÖK-BİLAL,AYŞE VAY-BİLAL,İLYAS KILINÇ-BİLAL,SULTAN İNAN-BİLAL,BESTAMİ KILINÇ-BİLAL,AHMET KILINÇ-BİLAL,NURŞEN ÖZER-ÖMER,NURHAYAT ÖTE-AHMET REMZİ,NURCAN ÖTE-AHMET REMZİ,SABRİYE ÖZÜREN-AHMET REMZİ,HAVVA İNAN-AHMET REMZİ,SONGÜL ER-AHMET REMZİ,BESTAMİ KIZILAY-AHMET REMZİ,RECEP KIZILAY-AHMET REMZİ
|GÖLOVASI
|179
180
|3
8
|2024/122
|BEKİR KOCADAĞ
|MUSTAFA
|20776.31
18823.88
|GÖLOVASI
|180
|1
|2024/123
|HALİL GÜLBAHAR
|İSMAİL
|91922,32
|GÖLOVASI
|183
|4
|82563,17
|ADNAN GÜLBAHAR-İSMAİL,AHMET GÜLBAHAR-İSMAİL,GÜLSEREN ÇABUK-İSMAİL,KIYMET ÜNAL-İSMAİL,NERİMAN ERGİN-İSMAİL,ELİF GÜLBAHAR-MEHMET,AKIN SEYHAN-NECİP,MELEK ÇABUK-NECİP,ZEKİYE DAĞLI-NECİP,ELÇİN SEYHAN-NECİP,GÜZEYDE KASAR-NECİP
|GÖLOVASI
|180
|3
|2024/124
|HALİL GÜLBAHAR
|İSMAİL
|10480,13
|GÖLOVASI
|180
|4
|2024/125
|ADNAN GÜLBAHAR
|İSMAİL
|11676,11
|GÖLOVASI
|180
|5
|2024/126
|AHMET GÜLBAHAR
|İSMAİL
|5726,71
|GÖLOVASI
|180
|6
|2024/127
|HACI GÜLBAHAR
|ALİ
|36265,31
|HAMDİ GÜLBAHAR
|ALİ
|GÖLOVASI
|180
|9
|2024/128
|MEHMET NASİH ÖZTEKİN
|MEHMET SALİH
|27569,06
|GÖLOVASI
|180
|10
|2024/129
|SÜHEYLA ÖZER (GÜREL)
|MEHMET CELAL
|18207,24
|TÜRKAN ER (ÖZER)-MEHMET CELAL,EMİNE LÖK-BİLAL,AYŞE VAY-BİLAL,İLYAS KILINÇ-BİLAL,SULTAN İNAN-BİLAL,BASTAMİ KILINÇ-BİLAL, AHMET KILINÇ-BİLAL,EDİBE DÜMLÜ-İBRAHİM,ERVA DÜMLÜ-NURULLAH,ZEYNEP BÜŞRA DÜMLÜ-NURULLAH,HATİCE BERRA DÜMLÜ-NURULLAH,NURŞEN ÖZER-ÖMER,GÖNÜL ÖZER-MEVLÜT,YEŞİM ÖZER-CENGİZ,KOÇER ÖZER-CENGİZ,GÖKER ÖZER-CENGİZ,NURHAYAT ÖTE-AHMET REMZİ,NURCAN ÖTE-AHMET REMZİ,SABRİYE ÖZÜREN-AHMET REMZİ,HAVVA İNAN-AHMET REMZİ,SONGÜL ER-AHMET REMZİ, BESTAMİ KIZILAY-AHMET REMZİ,RECEP KIZILAY-AHMET REMZİ
|GÖLOVASI
|181
|1
|2024/130
|GÜLHANIM TABAK
|HACI
|26315,56
|MUSTAFA ÇABUK-HACI,EREN ÇABUK-HACI,MEHMET ÇABUK-HACI,ERCAN ÇABUK-HACI,NAZIM ÇABUK-HACI,GÜLDANE BOLAT-HACI,FERDANE PARLAR-HACI,ÜLVİYE DENGİZ-İSMET,AYŞE EKİCİ-İSMET,ARMAĞAN BÖLÜKBAŞI-İSMET,UĞUR DENGİZ-İSMET
|GÖLOVASI
|181
|2
|2024/131
|TAYYİBE KAFESÇİ
|HACI ALİ
|13213,39
|LEYLA GÖKLER-ALİ,ZÜLEYHA KAFESÇİ-ALİ,ADEM KAFESÇİ-ALİ,ZÜBEYDE SEYHAN-ALİ,ŞENGÜL GÖKOĞLU-ALİ,SONGÜL KAFESÇİ-ALİ, GÜLÜZAR KAFESÇİ-HALİL,ALİ KAFESÇİ-HALİL,AHMET KAFESÇİ-NURİ
|GÖLOVASI
|181
|3
|2024/132
|BÜLENT ÇAKAN
|ALİ
|9259,59
|KENAN ÇAKAN-ALİ,TUFAN ÇAKAN-ALİ,FADİME ABO-ALİ,LEVENT ÇAKAN-ALİ,RAMAZAN ÇAKAN-ALİ,ŞERİFE İNCEKARA-ALİ,FADİME CENGİZOĞLU-HALİL,SALİHA AKGÖLLÜ-HALİL,NURSEN BERKİL-NURİ
|GÖLOVASI
|181
|4
|2024/133
|FADİME ABO
|ALİ
|21521,15
|RAMAZAN ÇAKAN-ALİ,ŞERİFE İNCEKARA-ALİ,BÜLENT ÇAKAN-ALİ,LEVENT ÇAKAN-ALİ,KENAN ÇAKAN-ALİ,TUFAN ÇAKAN-ALİ,RABİA MENDİ-HALİL,MELİKE ABACI (MENDİ)-HALİL,FADİME CENGİZOĞLU-HALİL,SALİHA AKGÖLLÜ-HALİL,MELİHA MENDİ-HALİL,HASAN MENDİ-NURİ, HÜSEYİN MENDİ-NURİ,AHMET MENDİ-NURİ,NURSEN BERKİL-NURİ,
|GÖLOVASI
|182
|1
|2024/134
|NAZİFE SEYHAN
|AHMET
|37294,54
|MUSTAFA KEMAL SEYHAN-CELAL,AYŞE ULAŞ-CELAL,BESTAMİ SEYHAN-CELAL,HÜSEYİN SEYHAN-CELAL,SİNAN SEYHAN-CELAL,MURAT SEYHAN-CELAL,GÜLSÜM ALTAN-CELAL,HATİCE KÜÇÜK-CELAL,YUSUF SEYHAN-CEMAL,TAYFUR SEYHAN-CEMAL,SELAHATTİN SEYHAN-CEMAL,ALİ ÇELİK-MUSTAFA,KAMİL ÇELİK-MUSTAFA,GÜLSEREN ŞAHAN-MUSTAFA,AYŞEGÜL KURTARICI-MUSTAFA,SAADET KOÇAK-MUSTAFA,ZÜLEYHA TÖZEN-MUSTAFA,İSMAİL ÇELİK-MUSTAFA,
|GÖLOVASI
|183
|2
|2024/135
|MUSTAFA EMRE KOCADAĞ
|BEKİR
|134974,86
|GÖLOVASI
|183
|3
|2024/136
|FADİME ALTAŞ
|HALİL
|16009,15
|MUSTAFA GÜLBAHAR-HALİL,NAZMİYE ÇABUK-HALİL,SULTAN ÜNLÜ-HALİL,BÜSEYNA GÜLBAHAR-ESHABİL,BÜSEYNA GÜLBAHAR-ESHABİL, İLYAS GÜLBAHAR-SALİH,ÖZLEM CAN-SALİH,ZERRİN KURTLAR -SALİH,HAMDİ GÜLBAHAR-SALİH,ÜLKÜ GÜLBAHAR-MEHMET,HALİL GÜLBAHAR-MEHMET,ERDAL GÜLBAHAR-MEHMET,MUSTAFA GÜLBAHAR-MEHMET,MUSTAFA GÜLBAHAR-MEHMET,ALİ RIZA ÜNAL-AHMET, ŞÜKRAN PEKÖZ-AHMET,NECATİ ÜNAL-AHMET,TAHSİN ÜNAL-AHMET,NURİTTİN ÜNAL-AHMET,FAHRETTİN ÜNAL-AHMET,TÜRKAN ÜNAL-AHMET,EKREM ÜNAL-AHMET,EKREM ÜNAL-AHMET,MUAZZEZ SAĞLAM-AHMET
|GÖLOVASI
|184
|1
|2024/137
|EMİNE LÖK
|BİLAL
|37962,43
|AYŞE VAY-BİLAL,İLYAS KILINÇ-BİLAL,SULTAN İNAN-BİLAL,BESTAMİ KILINÇ-BİLAL,AHMET KILINÇ-BİLAL,SÜHEYLA ÖZER (GÜREL)-MEHMET CELAL,HACI OSMAN KENDİ ÖZER-YÜCEL,NURŞEN ÖZER-ÖMER,MERYEM AKGÜL-MEHMET HİLMİ,NEVİM ÜNAL-ALİ,TÜRKAN ER (ÖZER)-MEHMET CELAL,NURHAYAT ÖTE-AHMET REMZİ,NURCAN ÖTE-AHMET REMZİ,SABRİYE ÖZÜREN-AHMET REMZİ,HAVVA İNAN-AHMET REMZİ, SONGÜL ER-AHMET REMZİ,BESTAMİ KIZILAY-AHMET REMZİ,RECEP KIZILAY-AHMET REMZİ,İNCİ KILINÇ-FAHRİ,ŞEREF ER-FAHRİ, ERDOĞAN ER-FAHRİ,ZİYA ER-FAHRİ,YILDIZ ÖZDEN-FAHRİ,SADİ ER-FAHRİ
|GÖLOVASI
|184
|2
|2024/154
|NEVİM ÜNAL
|ALİ
|45547,53
|HATİCE GÖREN-ALİ,LEYLA GÜLBAHAR GÖREN-ALİ,SİBEL AL-ALİ
|GÖLOVASI
|184
|3
|2024/158
|MEHMET UYARLAR
|AYDIN
|10442,89
|İSMET CENGİZOĞLU-H.ALİ,HALİL İBRAHİM KANARIĞ-HIDIR,RECEP KANARIĞ-HIDIR,AYŞE KANARIĞ-MEHMET,GÜLHANIM KANARIĞ-İSMAİL, ÖZLEM KUŞ-İSMAİL,HIDIR KANARIĞ-İSMAİL,MEHMET KANARIĞ-İSMAİL,ATİKE BERKİL-ALİ,AYŞE CEYLAN-ALİ,HACI ALİ BERKİL-ALİ,MUSTAFA BERKİL-ALİ,AYTEN OLGUNOĞLU-ALİ,ALİ İHSAN BERKİL-MEHMET SALİH,DİLEK KISMET KERTMEN-MEHMET SALİH,NAZMİYE KOCADAĞ-AZİZ,GÜLDANE SEYHAN-AZİZ,SANİYE DAĞDURAN-AZİZ,ALİ KOCADAĞ-AZİZ,ŞENGÜL KOCADAĞ-AZİZ,TÜLİN KOCADAĞ-ÜNSAL,YEŞİM DAHAK- ÜNSAL,RİFAT KOCADAĞ-ÜNSAL,RECEP KOCADAĞ-ÜNSAL,GÜLDEN KOCADAĞ BERKİL -ÜNSAL,AYŞE ÜNVER-MEHMET,EMİŞ SEYHAN -MEHMET,BESTAMİ CENGİZOĞLU-MEHMET,ÖZDEMİR CENGİZOĞLU-MEHMET,EMİNE SİYAH-MEHMET,ALİ CENGİZOĞLU-MEHMET, MEYREM BERKİL-MEHMET,HÜLYA CENGİZ-MUHAMMET,DAVUT BÜYÜKTELLİ-MUHAMMET,İSMAİL BÜYÜKTELLİ-MUHAMMET,BÜLENT BÜYÜKTELLİ-MUHAMMET,HÜSEYİN DEMİRCİ-ARİF,ŞENNUR BÜYÜKTELLİ-SALİH,MUHAMMET BÜYÜKTELLİ-ESABİL,HACER BÜYÜKTELLİ-ESABİL,EFE YİĞİT BÜYÜKTELLİ-ESABİL,NAMIK KEMAL CENGİZOĞLU-FEVZİ,ÖZDEN SEVİM-FEVZİ,CEYDA KIZIK-FEVZİ,HATİCE CENGİZOĞLU-ALİ,ALİ NECMİ CENGİZOĞLU-AHMET,EBRU GÜLSÜM ÜNLÜ-AHMET,FATİH RÜŞTÜ CENGİZOĞLU-AHMET
|GÖLOVASI
|184
|4
|2024/155
|MEHMET TÜRKAY
|ALİ
|8040,37
|CABBAR SEYHAN-EFENDİ,BÜLENT EMİN SEYHAN-EFENDİ,SELDA GÜLBAHAR-EFENDİ,AYŞE ALTAY-HALİL,GÜLFİYE SEYHAN-HALİL,AHMET SEYHAN-HALİL,BESTAMİ SEYHAN-AHMET,YALÇIN SEYHAN-İBRAHİM,ABDULLAH SEYHAN-İBRAHİM,BELGİN GÜLBAHAR-İBRAHİM,TURGAY SEYHAN-NECATİ,ERGÜN SEYHAN-NECATİ,GÖNÜL SEYHAN-NECATİ,NECMİ SEYHAN-NECATİ,ERDAL SEYHAN-NECATİ,HALİL SEYHAN-NECATİ,HASAN İNANDI-MAHMUT,İZZET İNANDI-MAHMUT
|GÖLOVASI
|184
|6
|2024/138
|GÖKHAN ÖZER
|ALİ
|7045,73
|HALİT FURKAN SUNAR-CEMAL,AYBÜKE ECEM SUNAR-CEMAL,İBRAHİM EDHEM SUNAR-HALİT,DERYA KUŞ-HALİT,BERRİN SUNAR-HALİT, MURAT ÖZER-MEHMET YAŞAR,MUSTAFA ÖZER-MEHMET YAŞAR,BESTAMİ YILDIRIM-MEHMET NECMETTİN,AYŞE ÖZER-MUSTAFA,LEYLA SUNAR-İZZİDDİN
|GÖLOVASI
|184
|7
|2024/139
|HÜLYA KULLUK
|CUMALİ
|35340,98
|NİHAT KULLUK-CUMALİ,MİTHAT KULLUK-CUMALİ,HAYRULLAH KULLUK-CUMALİ,MURAT KULLUK-CUMALİ,NECDET KULLUK-MAHMUT, NURHAYAT KAYA-İBRAHİM,GÜL GÖDE-HACI,EMRAH KAYA-HACI,REŞA NUR KAYA-AHMET
|GÖLOVASI
|184
|9
|2024/140
|MEHMET YILMAZ
|EMİN
|10000
|GÖLOVASI
|184
|11
|2024/141
|HARBİYE DENİZ
|HASAN
|6416
|CENNET LUNKAYA-RECEP,AYFER SAÇLI-RECEP,HASAN DENİZ-RECEP,MUHİTTİN DENİZ-RECEP,FEHMİ DENİZ-RECEP,BATUHAN DENİZ-ALİ,DERYA DENİZ-ALİ
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02167393