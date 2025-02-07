ANKARA BEŞİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS : 2018/605

KARAR : 2024/ 628

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanık Şukur ve Gülbahar 'dan olma 09/10/1997 Türkmenistan doğumlu Türkmenistan uyruklu ve Ülke gidişinde verilen tahsis numarasında kayıtlı AZİZ ROZYYEV( TC: 99568506154 ÜLKE GİRİSİNDE VERİLEN TAHSİS NUMARALI) 'ın Nitelikli Dolandırıcılık suçundan158/1-f-Son,53/1-2-3 maddeleri uyarınca 4YIL HAPİS, 240 TL ADLİ PARA CEZASI VE HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMLANA KADAR BELLİ HAKLARDAN YOKSUN bırakılmasına 23/12/2024 tarihi itibariyle karar verilmiştir. Sanığın gıyabında verilen kararın dosyada bulunun adrese ve beyan ettiği adrese VE MERNİS ADRESİNİN BULUNMADIĞI (T.C. NUMARASININ BULUNMADIĞINDAN MERNİS SORGUSUNUN YAPILMADIĞI) tebliğinin mümkün olmadığı ( AYRICA AN İTİBARİYLE UYAP SORGUSUNDA CEZAEVİ KAYDININ BULUNMADIĞI TESBİT EDİLMİŞTİR ). İstanbul/Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kıraç Polis Merkez Amirliğinin 04/02/2025 tarih ve E-17476286-62400-2025020414524214072 Sayılı yazıları ile şahsin bulunmadığını yine beyan edilen adresten başka birisinin oturduğu kendisinin tanınmadığı açık adresinin tespit edilemediğini bu adreste hiç oturmadığı bildirilmiştir. Tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmamıştır. Tebligatların Tanınmadığı gerekçesiyle iade edildiği dosyada başka adresinin bulunmadığı ,tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmadığı görülmekle

İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan ilk 5 büyük gazetelerden ve 5 büyük gazete internet sayfasından birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı ,2 hafta süresi içinde hüküm yönünden İstinaf nezninde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak İtiraz ve İstinaf edilebileceği, İtiraz ve İstinaf edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine ve infaza verileceğine ,gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 06/02/2025