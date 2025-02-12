İLAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Sıra No



Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle

Ada No

Parsel No

Mevkii

Cinsi Yüzöl-

Çümü

(m2)

Hisse

Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3)

(TL) 1

ÇETMİ / SELİMİYE 228 96 Akçabelen Tarla

21625,02

Tam

4.974.000,00

149.220,00 2

ÇUKURAĞIL

169 14 Köyiçi Üç Katlı Kargir Ev

41,09

Tam

210.000,00

6.300,00 3

DOĞANBEY 329 3 Yenice Arsa (Dükkan)

65,77

Tam

600.000,00

18.000,00 4

DOĞANBEY 329 17 Karşıyaka Yenice Arsa (Dükkan)

59,15

Tam

300.000,00

9.000,00 5

ÜSTÜNLER -- 8684 Davutlar Beleni- Yarbaşı Arsa

299,46

Tam

1.100.000,00

33.000,00 6

ÜÇPINAR 298 3 Karadaş Arsa

512,00

Tam

384.000,00

11.520,00 7

ÜÇPINAR 298 4 Karadaş Arsa

514,00

Tam

385.000,00

11.550,00 8

HAMİDİYE 275 99 -- Arsa

1060,95

Tam

6.896.000,00

206.880,00

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 8 (Sekiz) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

1. İhale 26/02/2025 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu. (Nakdi geçici teminat bedelleri, Beyşehir Belediye Başkanlığının, Ziraat Bankası TR07 0001 0001 7231 7984 0350 01, Vakıfbank TR68 0001 5001 5800 7292 2898 41, Halk Bankası TR73 0001 2009 5130 0007 0000 16 nolu hesaplarına veya belediyemiz veznesine yatırılacaktır.)

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

2.7. Kapalı iç zarf içerisinde ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş fiyat teklifi.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 'a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; İhale tarihini takip eden 15 gün içerisinde, belediyemizin yukarıda yazılı banka İban numaralı hesaplarına veya belediye veznesine yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur. Adil BAYINDIR Belediye Başkanı

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