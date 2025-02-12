T.C. YÜKSEKOVA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO :2025/11

SANIK : Filiz ÖZMEZ-Mustafa ve Hızım kızı, 10/10/1986 Beytüşşebap doğumlu, Şırnak, Cizre, Yafes Mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ YERİ : Hakkari / Yüksekova

SUÇ TARİHİ : 24.09.2018

KANUN MADDESİ : TCK 257/2- 53/1-a

İLGİLİ TALEP : Müşteki Canan AKKALE'nin talep dilekçesiyle Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğunu, Avukat Filiz ÖLMEZ'in müdafiisi olduğunu, akabinde Avukat Filiz ÖLMEZ'in yargılanmış olduğu dosyanın duruşmalarına katılmayarak mağduriyetine sebebiyet verdiğini beyan ederek şikayette bulunduğu, bu suç duyurusu üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022/707 Bk. Muh. üzerinden incelemeye başlandığı, avukata ait baro kayıt numarası ve diğer iletişim bilgilerinin Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talebiyle Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının 10.01.2025 tarih 2025/252 soruşturma 2025/43 Esas nolu iddianamesiyle sanığın yukarıdaki kanun maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle Mahkememize son soruşturma izni verilmesine dair dava açıldığı, davanın Mahkememizin 2025/11 Esas sırasına kaydı yapıldığı ve Mahkememizin 16.01.2025 tarihli tensip zaptında; Sanığa 5271 sayılı CMK'nın 175. ve CMK'nın 176. maddeleri gereğince savunma ve delillerini yazılı olarak sunması için 10 günlük süre verildiğinin ihtar ve tebliği için iddianame ekli meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, (meşruhata savunma yapılmaması halinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı hususunun şerh düşürülmesine) şeklindeki kararının sanığın soruşturma aşamasında hakkında yakalama emri bulunması, sanık adresine çıkartılan tebligatın adres yetersizliğinden iade edilmiş olması ve sanığın UETS tebligat işlemlerine esas adresinin geçersiz adres olmasından ötürü ilgili tensip zaptı ve iddianemeye ilişkin özetin, tebligatyasanının 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGenel internethaber sitesi veulusal gazetede ilanına, ilantarihinde itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğtarihinden itibaren 10 gün içinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı hususundailanen tebliğ olunur.

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