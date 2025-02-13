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FOÇA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/397 Esas

Davacı SERPİL DOĞAN aleyhine mahkememizde açılan İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar uyarınca; Mirasçı ŞERİFE ARSLAN-TC 26813149330: Davacı Serpil DOĞAN'ın vefat ettiği, davacı mirasçısı olarak yargılamaya devam edip etmeyeceğiniz, kendiniz veya bir vekil ile temsil ettirip ettirmeyeceğiniz hususlarında tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde beyanda bulunmanız aksi taktirde belirlenen 26/03/2025 gün ve saat 10:40'da duruşmaya katılmamanız halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları 4721 sayılı TMK nun 27/2 maddesi gereğince ilan olunur.29/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02171999