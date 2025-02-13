İLAN

T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1775 Esas

TMK Madde 594 uyarınca; miras bırakanın mirasçısının bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyor ise Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yaptırarak hak sahiplerinin son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde bu kişileri mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır hükmünü içermektedir. "İlan süresinde kimse başvurmaz ise ve Sulh Hakimi de hiç bir mirasçı tespit edememiş ise, miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak üzere miras devlete geçer hükmü gereğince " yapılan tüm araştırmalara rağmen 647****554 TC nolu Emine Er'in ( Kadir ve Zehradan olma 07.06.1933 doğumlu ) mirasçılarının tespit edilememiş olması nedeniyle, Emine Er'in mirasında hak sahibi olduğunu iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri aksi halde Emine Er'den intikal edecek mirasın, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere Devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02172221