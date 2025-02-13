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T.C. KOCAALİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/141 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyet) davası nedeniyle;

Dava konusu taşınmazlara davalılar ile müşterek olduğunu, satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla, davalı FATMA KURTULUŞ'un (Z******a ve B****z kızı **/**/1969 doğumlu, T.C: 194*******974), dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildiren, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporları ekli davetiye çıkarılmış ise de, tebligat işlemi gerçekleştirilemediğinden, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporları, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02172001