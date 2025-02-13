T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2019/246 Esas

KARAR NO : 2024/277 Karar

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27.03.2024 tarihli ilamı ile sanık Beart REXHEPİ hakkında TCK 86/1 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilerek, karar tebliği için sanık (Beekim Rexepi ve Ardita Dili oğlu, 12.11.1996 doğumlu) BEART REXHEPİ'ye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ileManavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 03.02.2025

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