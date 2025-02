T.C.

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA NO İLÇE/MEVKİİ NİTELİĞİ, İMAR DURUMU ADA PARSEL ALAN (m2) HİSSE ORANI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

(%3) (TL) İHALE TARİH/SAAT 1 Yakutiye/İstasyon Arsa/Ayrık Nizam Konut 7 kat 14304 7 4224,00 TAM 101.376.000,00 TL 3.041.280,00 TL 25/02/2025

SAAT/ 14:00 2 Yakutiye/İstasyon Arsa/AyrıkNizam Konut 7 Kat 14304 8 4279,00 TAM 94.138.000,00TL 2.824.140,00 TL 27/02/2025

SAAT/ 14:00 Ödeme Planı Satış bedeli peşin ödenecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tabloda belirtilen taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) suretiyle arsa satış işi ihalesi yapılacaktır.



İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde (Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi No:77 Yakutiye Erzurum) Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.



İhaleye katılmak isteyenlerin 1.sıra numaralı ihale için en geç 25/02/2025 tarihi saat 09:00'a kadar,

İhaleye katılmak isteyenlerin 2.sıra numaralı ihale için en geç 26/02/2025 tarihi saat 16:00'a kadar,

aşağıda belirtilen belgeleri ( ihale evraklarını) hazırlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR



4. İsteklilerden ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

4.1 Kanuni ikametgah belgesi (e devletten alınacak)

4.2 Kimlik fotokopisi (Gerçek kişilerde kişiye ait, tüzel kişilerde ise Şirket Müdürü veya yetkilisine ait)

4.3 Teklif Mektubu (Şartname ekinde verilecektir)

4.4 Türkiye de tebligat için adres beyanı (şartname ekinde verilecek)

4.5 Gerçek kişilerde Noter tasdikli imza beyannamesi

4.6 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4.7 Tüzel Kişi olması halinde kayıtlı olduğu odadan alınacak (2025) yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi.

4.8 Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.9 Geçici teminat, (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin en az %3'ü kadardır. Nakit ödenmesi halinde Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Halk Bankası TR 06 0001 2009 3420 0007 0000 40 no lu hesabına ödenebilir ve açıklama kısmına hangi ada, hangi parsel, hangi bağımsız bölüm ve geçici teminat olduğu belirtilmelidir) Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı Yasanın 26'ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. (Teminat mektubu süresiz olacaktır. )

4.10 İhale dokümanın satın alındığına dair belge. Bu ihaleye ait İdari Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satış işi için 2.000,00 TL (İki bin Türk Lirası), karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edecek olan istekliler satılacak arsa yerleri için ayrı ayrı şartname satın almak zorunda olup şartname makbuzunu hangi ada parsel için ihaleye girmek istiyorsa o ada parsel için hazırladığı ihale evrakları ile birlikte sunulması zorunludur.

4.11 Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortak girişim beyannamesi (şartname ekinde verilecektir), İhale üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesini sözleşme öncesi idareye vermek zorundadır.

4.12 Ortak Girişimlerde istenilen belgelerin her biri her ortak tarafından ayrı ayrı aynı ihale zarfında sunulacaktır.

4.13 Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek borcu olmadığına dair belge

4.14 Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

4.15 İhale komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

4.16 Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4.17 Satışı yapılacak olan taşınmazlar KDV den muaf olup, her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir.

4.18 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.



İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02172182