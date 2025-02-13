T.C.ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/1013 Esas

Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , FİLİZ UÇAN, HAFİZE GÖKÇEN, HAVVA ÇAĞIL, İBRAHİM -, MUSTAFA UÇAN, NAİM İLYAS GÖKÇEN, NEFİSE GÜRLER, RAMAZAN GÖKÇEN, SALİH GÖKÇEN, SAMİYE SAVUN, TALAT UÇAN, ZEYNEP ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı İBRAHİM (Ağuş oğlu)'na dava dilekçesinin, tensip zaptının ve bilirkişi raporunun tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği bu sebeple adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından; ilan tarihten itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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