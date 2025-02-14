Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/561 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2025 - 10:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/561 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:Bursa İl, Osmangazi İlçe, ALTINOVA Mahalle/Köy, 3300 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmaz tapu kaydında "Üç Katlı Ev Ve İşyeri" niteliği ile kayıtlıdır.Taşınmaz parsel alanı121,96 m² olup toplam inşaat alanı 650,00m² hesaplanmıştır. Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi 3300 ada 3 parseldeki bodrum+zemin+3 normal kattan meydana gelen taşınmaz lüks olmayıp normal taşınmazdır, şehir merkezine 4km mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde, her türlü altyapı hizmeti ve Belediye hizmeti mevcuttur. Bağlantılı olduğu yollar asfalt ile kaplıdır. Geometrik ve topoğrafik yapısı her türlü tesis yapımına uygundur. Çevresi, bitişik nizam şeklinde inşa edilmiş, 4-5 katlı genellikle mesken türü yapılar ile meskun haldedir. Dar gelirli vatandaşların hizmet ettiği bölge içerisinde bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazında içerisinde bulunduğu bina bitişik nizam betonarme karkas tarzında inşa edilmiştir. Binanın dışı sıvalı ve akrilik boyalıdır. Dış kapısı demir doğramadır.Merdivenler mozaik ile kaplı olup korkuluğu demir doğramdır. Çatısı eğik olup üzeri kiremit ile kaplıdır. Dava konusu bina bodrum zemin 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlıdır. Bodrum kat depo zemin kat işyeri üst katları mesken olarak kullanılmaktadır. Daireler salon 3 adet oda hol mutfak banyo wc ve balkondan oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini parke ile kaplı olup, duvarları plastik boyalıdır. Islak hacimlerin zemini ve duvarı seramik ile kaplı olup armatürleri ve vitrifiyeleri mevcuttur. Mutfağın zemini seramik ile kaplı olup mdf den alt ve üst dolap ile mermer tezgah bulunmaktadır. Kapıları ahşap panel pencereleri PVC doğramadır. Isıtma doğalgazlı kombi olup, radyatörleri alüminyum paneldir. Taşınmaz güney ve kuzey cephelidir.Taşınmazın kıymeti Bursa 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/493 Esas-2025/70 Karar sayılı ilamı ile kesin olarak tespit edilmiştir.Adresi : Altınova Mahallesi Murat Hüdavendigar Bulvarı 1.Turan Sokak No:5Osmangazi / BURSAYüzölçümü : 650,m ²(Ayrıntısı özellikler kısmında belirtilmiştir)İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli İstanbul caddesi Uygulama imar planı kapsamında, Hmax:51,50m KAKS:2,5 yapılanma koşullu konut ve ticaret alanlı imarlı olduğu anlaşılmıştır.Kıymeti : 6.600.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Kentsel Dönüşüm ve gelişim alanı kararı vardır şeklinde kaydında beyan vardır. Artırma Bilgileri

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.