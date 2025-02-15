T.C.

ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2024/370

Karar No : 2025/2

SANIK : YUSUF ATAMAN, Turgut ve Birgül oğlu, 13/01/2004 MERSİN doğumlu, MERSİN, AKDENİZ, Nusratiye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Selçuklar Mah. 90007 Sk. No:24 İç Kapı No:1Toroslar/ MERSİN adresinde oturur.

Suç Tarihi : 01/07/2022

Karar Tarihi : 07/01/2025

Verilen Hüküm : 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 170.000,00 TL Adli Para Cezası

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.