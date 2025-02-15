T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2024/285-Ceza Dava Dosyası

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"Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanık Veysel ve Yüksel oğlu 22/07/2001 Şanlıurfa doğumlu, 37139182970 TC Kimlik Numaralı MEHMET ALİÇAPAN hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 12/12/2024 tarih 2024/285 esas 2024/684 karar sayılı kararı ile, sanığın atılı suçtan neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 4.160 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanık MEHMET ALİ ÇAPAN'a tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 10.02.2025