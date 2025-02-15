İLAN METNİ

T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2024/22

Karar No: 2024/487

Mahkememizin 22/10/2024 tarih, 2024/22 Esas, 2024/487 Karar sayılı kararı ile müşteki Lübnan vatandaşı, Kabalan kızı, 15/03/1999 Choueıfat doğumlu Nawfal NESRINE'in, müştekisi olduğu Hırsızlık suçuna ilişkin davada SSÇ Narin TANRISEVERGİL'ün 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli kararın ve SSÇ Narin TANRISEVERGİL müdafi Av. Muhammed Duhan SEVİÇ'in istinaf dilekçesinin müştekiye tebliğ edilmesi gerektiği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, adresi de meçhul olduğundan, karar tebliğ edilememiş olmakla kararın Basın İlan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt geneli ilk 5 Gazeteden ve internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 13/02/2025