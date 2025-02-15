Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 11:47

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 4597 Parsel, -/3 NORMAL/-/6KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;Satışa konu taşınmaz İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, Mevlana Caddesinde, tapunun 4597 parsel numarasında kayıtlı ve Mevlana Caddesinden 24 dış kapı numarası alan 243,75m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Cennet Apartmanında 108/1332 arsa paylı 3.normal kat (6) bağımsız bölüm numaralı dairenin tamamı niteliğindedir.Konu taşınmazında yer aldığı ana bina, bodrum kat+ zemin kat+5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, iki yıllık ömre sahip, onaylı mimari projesine göre zemin katında bir tanesi depolu olmak üzere iki adet dükkan,normal katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. (6) bağımsız bölüm numaralı mesken, onaylı mimari projesine göre ana binanın 3.normal katında yer almakta olup, plan itibariyle antre, balkonlu salon, mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere iki oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, 68,75m2 net (süpürülebilir) alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur.Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut ve ticaret alanında yer almaktadır.AdresiCennet Mahallesi, Mevlana Caddesi No: 24 Cennet Apartmanı Daire 6 Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü : 68,75 m2İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 569222 sayılı imar durum belgesine göre; İlgi yazı ile; Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, 4597 parsel sayılı taşınmaz, 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz A-6 (Ayrık Nizam 6 kat), T+K (Ticaret ve Konut Alanı'nda) ve cüzi bir kısmı yolda kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.Kıymeti : 3.750.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir

13/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.