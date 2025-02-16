İ L A N

KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/489 Esas

DAVACI : AYŞE ÇARBOĞA - 193*****576

DAVALI :İBRAHİM ÇARBOĞA - 152*****370

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile)

DAVA TARİHİ : 05/06/2024

Davalının tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi, kayıtlı mernis adresinin müşterek konut olması, mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde de tebligata elverişli adres bilgisinin tespit edilememesi nedeniyle, davalının adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince;davalı İbrahim ÇARBOĞA'ya duruşma günü ile saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı Ayşe Çarboğa tarafından davalı İbrahim Çarboğa aleyhine açılmış olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davasının duruşması 28/04/2025 günü saat 11:00'e talik edilmiş olup; Önümüzdeki celsenin tahkikat ve sözlü yargılama duruşması olduğu, duruşmaya katılmayanların yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve yokluklarında hüküm verilebileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 13/02/2025