T.C.

ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/70 Esas

DAVALI : FEYYAZ ELHAMUD - 15/02/1968 doğumlu, Ömer ve Subha oğlu

Davacı BÜŞRA ELSUEDAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında mahkememizden verilen 26/09/2023 tarih ve 2022/76 Esas 2023/612 sayılı kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin 14/01/2025 tarih ve 2024/150 Esas2025/73 Karar sayılı ilamıyla KALDIRILMAKLA;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/04/2025 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2025