Giriş Tarihi: 17.02.2025 00:00
T.C.
ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/70 Esas
DAVALI : FEYYAZ ELHAMUD - 15/02/1968 doğumlu, Ömer ve Subha oğlu
Davacı BÜŞRA ELSUEDAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında mahkememizden verilen 26/09/2023 tarih ve 2022/76 Esas 2023/612 sayılı kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin 14/01/2025 tarih ve 2024/150 Esas2025/73 Karar sayılı ilamıyla KALDIRILMAKLA;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 17/04/2025 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2025
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