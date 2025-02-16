T.C. ÇANAKKALE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/869 Esas

KARAR NO : 2024/609

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/10/2024 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 158/1-f-son, 52/2, 52/4, 53/1 maddeleri uyarınca sanık Olcay KULA'nın4 yıl hapis, 7000 TL adli para, İnfaz Süresince Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e), Velayet Hak. Vesayet veya Kayyımlık Hizm. Men (altsoy) (TCK 53/1-c), cezası ile cezalandırılan Hacı Ali ve Nadiriye oğlu, 20/02/2003 doğumlu, Adana ili Kozan ilçesi Bağtepe nüfusuna kayıtlı mernis ve son ikamet adresi Pınarbaşı Mahallesi 2214 Sokak No:1/A Merkez BATMAN olan OLCAY KULA'ya gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince yukarıdaki hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ YAYIN YAPAN TİRAJI 50 BİN ÜSTÜ GAZETELERDEN BİRİNDE VE BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA BİR DEFA YAYINLANMAK SURETİYLE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.02.2025