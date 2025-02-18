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BAYAT (ÇORUM) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/429

KARAR NO : 2024/278

MİRASÇI FEHMİ BAYAR, Gökyazı Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Hüseyin Topkaya Cad. Hicret Apt. No: 12 K: 5 Demre/Antalya

Mahkememizde görülmekte bulunan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM :

1-Çorum ili, Bayat ilçesi, Hacıbayram Mah/Köy, cilt no:24 hane no:1, BSN no:31 sıra numarasında nüfusa kayıtlı Mehmet Ali ve Elif kızı, 01/04/1940 d.lu, 27496467230 T.C Kimlik numaralı müteveffa Fatma Bayar'ın 24/10/2023 tarihinde vefat ettiği ve vefatından önce de İskilip Noterliğinde düzenlettiği 06/06/2023 tarih ve 2340 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin açılarak okunduğunun TESPİTİNE,

2-Mirasçılara 1 ay içerisinde vasiyetnameye karşı dava açabileceklerinin bildirilmesine,

3-Vasiyetname aslının Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü kasasında muhafazasına,

4-Vasiyetnamenin bir suretinin mirasçılar ile vasiyetnamede hak sahibi olanlara tebliğine, tebliğ olunamadığı takdirde ilanen tebliğ yapılmasına,

5-Vasiyetnameye konu Çorum ili, Bayat ilçesi, Hacıbayram Köyü hudutları içerisinde bulunan ve tapuda 149 ada, 64 parsel sayılı taşınmaza, vasiyet name tedbir şerhi konulması için ilgi Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

6-Davanın mahiyeti gereği harç ve masraf alınmasına yer olmadığına,

Dair, mirasçıların yokluğunda yokluğunda dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre zarfında Samsun BAM ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2025