T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2024/370-Ceza Dava Dosyası 14.02.2025

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"Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan sanık Qawsudin ve Ziya Gul oğlu 27/06/2000 BALKH doğumlu, 99894323456 TC Kimlik Numaralı ABDULLAH OZYİGİT (ABDULLAH GHAWSUDDIN) hakkında, mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 18/12/2024 tarih 2024/370 esas 2024/693 karar sayılı kararı ile, sanığın atılı suçtan neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 7.900 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanık ABDULLAH OZYİGİT (ABDULLAH GHAWSUDDIN)'e tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.