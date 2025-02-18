İ L A N

T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/14 Tereke

İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi, BOSTANCI mah/köy 2 Cilt, 733 Aile sıra no 3 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1949 doğumlu 22/12/2024 tarihinde vefat eden müteveffa ŞEMSEDDİN HALUK IŞIK'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612nci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.