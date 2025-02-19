GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR

GAZİOSMANPAŞA İlçesi Yıldıztabya Mah. 1697 ada 8 parsel sayılı taşınmazda "Üzerindeki binalar 81 Aziz Karakaş, 83 Ayet Çalışkan, 85 İsmail Güler, 2 Selahattin Çalışkan, 5 Nesim Hisarbeyli, 7 İbrahim Açıkgöz'e AİTTİR" muhdesatların zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü'nün 2025/172 Fen Kayıt numaralı Tescil Bildirimi ile belgelendiğinden, İlçemiz Yıldıztabya Mahallesi 1697 ada 8 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.