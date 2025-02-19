TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı SİNCİK HÜSEYİNLİ 115 4 MEHMET KARAMAN ALİ SİNCİK HÜSEYİNLİ 115 5 ŞEVKET KARAMAN OSMAN SİNCİK HÜSEYİNLİ 115 10 HASAN KARAMAN HASAN SİNCİK HÜSEYİNLİ 116 1 ABUZER KARAMAN ALİ SİNCİK HÜSEYİNLİ 116 4 MEHMET KARAMAN HASAN SİNCİK ARIKONAK 108 11 MAHMUT ÖZBEK MAHMUT SİNCİK KARAKÖSE 102 14 HASAN KARAMAN HASAN SİNCİK KARAKÖSE 102 29 OSMAN KARAMAN BEKİR SİNCİK YARPUZLU 114 50 ABUZER KAYA RAMAZAN SİNCİK YARPUZLU 114 50 ABUZER KAYA ABUZER SİNCİK YARPUZLU 114 40 YUSUF BABA MAMO ÇELİKHAN GÖLBAĞI 0 1856 HAVA BESUN KADİR ÇELİKHAN GÖLBAĞI 0 1856 CUMALİ KAYGUSUZ KADİR

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02174628

Adıyaman il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 04.06.2021 tarih 16-2265 sayılı, 03.09.2021 tarih 26-3187 sayılı, 18.11.2021 tarih 36-4271 sayılı ve 23.12.2021 tarih 40-4553 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne(Kahramanmaraş2nde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi