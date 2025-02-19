TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Adıyaman il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 04.06.2021 tarih 16-2265 sayılı, 03.09.2021 tarih 26-3187 sayılı, 18.11.2021 tarih 36-4271 sayılı ve 23.12.2021 tarih 40-4553 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne(Kahramanmaraş2nde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|SİNCİK
|HÜSEYİNLİ
|115
|4
|MEHMET KARAMAN
|ALİ
|SİNCİK
|HÜSEYİNLİ
|115
|5
|ŞEVKET KARAMAN
|OSMAN
|SİNCİK
|HÜSEYİNLİ
|115
|10
|HASAN KARAMAN
|HASAN
|SİNCİK
|HÜSEYİNLİ
|116
|1
|ABUZER KARAMAN
|ALİ
|SİNCİK
|HÜSEYİNLİ
|116
|4
|MEHMET KARAMAN
|HASAN
|SİNCİK
|ARIKONAK
|108
|11
|MAHMUT ÖZBEK
|MAHMUT
|SİNCİK
|KARAKÖSE
|102
|14
|HASAN KARAMAN
|HASAN
|SİNCİK
|KARAKÖSE
|102
|29
|OSMAN KARAMAN
|BEKİR
|SİNCİK
|YARPUZLU
|114
|50
|ABUZER KAYA
|RAMAZAN
|SİNCİK
|YARPUZLU
|114
|50
|ABUZER KAYA
|ABUZER
|SİNCİK
|YARPUZLU
|114
|40
|YUSUF BABA
|MAMO
|ÇELİKHAN
|GÖLBAĞI
|0
|1856
|HAVA BESUN
|KADİR
|ÇELİKHAN
|GÖLBAĞI
|0
|1856
|CUMALİ KAYGUSUZ
|KADİR
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