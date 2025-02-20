T.C.

ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/145 Esas

Davacı İlhami Köksal ile davalılar Maliye Hazinesi, Sincan Belediyesi, TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davaya konu Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi 48522 ada 10 parsel içerisinde bulunduğu bildirilen ve dava dilekçesi ekinde sunulan krokideA1 harfi ile gösterilen alan ile Ankara ili, Sincan ilçesi, Temelli / Alcı Mahallesi 879 parselin doğusunda bulunduğu bildirilen ve dilekçe ekindeki krokideA1 harfi gösterilen tescil harici bırakılan alanın davacı İlhami Köksal adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, dava konusu taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri,itiraz davası açtıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur.