T.C.

DOĞUBAYAZIT

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya-Karar No: 2024/69 Esas - 2024/432

MÜŞTEKİLER: KHALID HAIDARI - Haydar ve Rabia oğlu, 01/01/1994 KUNDUZ doğumlu,

NASIMA HAIDARI - Hüseyin ve Zergül kızı, 01/01/1996 KUNDUZ doğumlu,

SANIK : HASAN ORAL

SUÇ : Konutta veya Eklentilerinde Yağma

SUÇ TARİHİ : 26/08/2022

KARAR TARİHİ : 24/12/2024

Sanık Hasan Oral'ın müştekilere karşı " Nitelikli Yağma " suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup hükmün müştekilere ilanen tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde, mahkememize verilecek/ön büro aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi suretiyle; Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinâf başvurusunda bulunabileceğine ilişkin verilen karar ilanen tebliğ olunur.

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