Giriş Tarihi: 21.02.2025 00:00
T.C.
DOĞUBAYAZIT
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Dosya-Karar No: 2024/69 Esas - 2024/432
MÜŞTEKİLER: KHALID HAIDARI - Haydar ve Rabia oğlu, 01/01/1994 KUNDUZ doğumlu,
NASIMA HAIDARI - Hüseyin ve Zergül kızı, 01/01/1996 KUNDUZ doğumlu,
SANIK : HASAN ORAL
SUÇ : Konutta veya Eklentilerinde Yağma
SUÇ TARİHİ : 26/08/2022
KARAR TARİHİ : 24/12/2024
Sanık Hasan Oral'ın müştekilere karşı " Nitelikli Yağma " suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup hükmün müştekilere ilanen tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde, mahkememize verilecek/ön büro aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmesi suretiyle; Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinâf başvurusunda bulunabileceğine ilişkin verilen karar ilanen tebliğ olunur.
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