İLAN



T.C.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN



9400 ADET ZEYTİN AĞACI DİKİMİ KARŞILIĞI KİRALANACAKTIR

İLİ Balıkesir İLÇESİ Bandırma MAHALLESİ Bereketli PAFTA NUMARASI H19b25b1 ADA/PARSEL NUMARALARI 101/1 – 102/1 – 103/1 YÜZÖLÇÜMÜ 473.378,21 m² VASFI Tarla MUHAMMEN BEDEL 8.448.076,00 TL

(sekizmilyondörtyüzkırksekizbinyetmişaltı Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 253.442,28 TL

(ikiyüzelliüçbindörtyüzkırkiki Türk Lirası yirmisekiz Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 15/04/2025 Salı Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 23/12/2024 tarihli ve 708/700 sayılı kararına istinaden;

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmazlar, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, Tarımsal Faaliyet Karşılığı Kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 20 yıllığına ihale edilecektir. 1- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere;a) Sözleşme süresinin; 5 yıl olan (ekim-dikim-inşaat) süresi de dahil olmak üzere toplam 20 yıl olması,b) Kira bedellerinin;- İlk 5 (beş) yıl için aylık kirasının sabit 5.000,00 TL,- Altıncı yıl için aylık 25.000,00 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) kira bedelinin üzerine önceki beş yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranıında artış yapılması,- Yedinci yılın başından 15. (onbeşinci) yıla kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranıında artış yapılması,- Onbeşinci yıl, bir önceki yılın aylık kirası + %50 kira artışı ile oluşacak bu bedele TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranıında artış yapılması,- Onaltıncı yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranıında artış yapılması, Taşınmazın üzerinde zeytinlik odaklı zirai dikim-tarım işletmesi yapılması için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlardan gerekli tüm izinlerin alınması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların yükleniciye ait olması; ekim-dikim-inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi,3- Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,4- Taşınmazların üzerine 9400 adet zeytin ağacı dikileceği esas alınarak, bu ağaç sayısında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, ağaç sayısı belirtilen miktardan fazla olması halinde, ihalede kesinleşen kira/adet oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,5- Taşınmazların içinde ihtiyaç halinde tarımsal yapılar için kullanılması amacıyla en az 20.000 m2'lik alan bırakılması,6- Taşınmazların tüm güvenlik önlemlerinin (çit vb.) yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması, Şartlarıyla, "Modern Zeytinlik Projesi" olarak kullanılmak üzere 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 12. ve 20. maddeleri ile 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 699. maddesinin (ç) bendi gereğince 20 yıl süreyle tarımsal faaliyet karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır.İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

B. İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

C. İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi'nin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın Balıkesir Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu, Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Bu taahhütname noter onaylı düzenlenecektir), İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair makamdan (STK olması halinde faaliyet belgesi) belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (STK olması halinde yetki belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir yönetim kurulu kararının aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9), (10), (11), (12) ve (13) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

D. İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

E. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR.