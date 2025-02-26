İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından

Mahalle / Ada / Parsel Kira Süresi Kullanım Şekli Kullanım Alanı (m²) Tahmin Edilen Bedel

(20 Yıllık) Geçici Teminat (%3) Kiçiköy Mahallesi

660 ada, 17 parsel (kısmi) 20 Yıl Dağ Kızağı Ve Macera Alanı İşletmeciliği 10.000 8.000.000 240.000

Tasarrufu Belediyemize ait ilçemiz Kiçiköy Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Talas adresindeki Millet Bahçesinde 10.000 m²'lik alan üzerine kiracı tarafından yapılacak Dağ Kızağı ve Macera Alanı amaçlı tesisin Avan projelerine uygun olarak idari ve teknik şartnameleri doğrultusunda yapılması ve işletmeciliği işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesi gereğince Kapalı Teklif usulüyle ve yap işlet modeliyle kiraya verilecektir.İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda 12.03.2025 Çarşamba günü saat 15:00'de Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup gerekli açıklamalar şartnamelerde belirtilmiştir.İhale şartnamesi 3.000,00 (ÜçBin) TL dosya ücreti karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.İhale edilecek taşınmazın;

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-) "İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul" edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6'ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Tahmin edilen bedelinin %3'ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26'ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖZEL ŞARTLAR

İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda istenilen belgelerin yanında; dağ kızağı işletmeciliği alanıyla ilgili mesleki faaliyet konusuna dair ticaret/meslek odasından kayıt belgesi ile ana faaliyet konusuyla ilgili en az iki yıl süreli işletmecilik tecrübesi olduğunu gösterir belge sunacaklardır.

E-) ÖDEME ŞEKLİ

Kira bedeli yıllık dönemler halinde peşin olarak ödenecek olup dönemleri şartnamede belirtilmiştir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmaz yerinde görebilir, mesai saatleri içinde bilgi alabilir. Ancak yerinde görmeyerek veya bilgi almadan ihaleye katılan şahısların ihalesi yapıldıktan sonraki itirazları kabul edilmeyecektir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale günü saat 12:00'den önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.