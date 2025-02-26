T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2024/603-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Mahkememizin 28/01/2025 tarih ve 2024/603 Esas, 2025/14 Karar sayılı dosyasında müşteki ISLAMUDDIN HAMRAZ hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan mahkememiz dosyasında SSÇEdip Kırkaya hakkında 4.000,00 TL adli para cezası verilmiş olup, dosyada bulunan Abdulcabbar ve Nurbıgum oğlu, 1993 doğumlu ISLAMUDDIN HAMRAZ adına dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine gerekçeli kararın tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da tebliğ yapılan adresler ile aynı olduğu anlaşılmakla, adı geçen müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre müşteki ISLAMUDDIN HAMRAZ'ın bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.25.02.2025