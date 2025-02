BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/534 Esas

KARAR NO : 2021/194

Davacı Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH vekili tarafından, davalılar Proteknik Tekstil San.ve Dış Tic.A.Ş ve Yeni Kurulacak Prosmh Makina Pazarlama San.ve Tic.A.Ş. aleyhinde, mahkememizde açılan Markanın Hükümsüzlüğü, Markaya Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti, Men'i, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması ve Manevi Tazminat talepli davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davacının davasının KISMEN KABULÜNE, davalı adına tescilli 2016/44562 tescil nolu markanın sadece tescilli olduğu 35.sınıftaki "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alınması için tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar, mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri ; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir) ve 37.sınıfta yer alan "sınai makinelerin ve cihazların... Bakımı ve tamiri hizmetleri" bakımından hükümsüzlüğüne, yine davalı adına tescilli 2016/44599 tescil nolu markanın tescilli olduğu sadece 7.sınıfta yer alan" tekstil makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar." , 35.sınıfta yer alan "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için tekstil makineleri, dikiş makineleri ve bunlarla aynı işleve sahip endüstriyel robotlar. Mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri ; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)" ve 37.sınıfta yer alan "sınai makinelerin ve cihazların... Bakımı ve tamiri hizmetleri " emtia ve hizmetleri bakımından hükümsüzlüğüne, sair emtialar yönünden hükümsüzlük talebinin reddine, davalıların kullandığı 'PROWARP', 'PROSIZING' . 'PRODYEING"ibarelerinin davacı adına olan "KARL MAYER PROSIZE", "PROSIZE", "PROWARP", "PRODIRECT", "PRODYE" esas unsurlu markalardan doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, men'ine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, bu ibarelerin imalat, satış , ambalajlama, depolama ve pazarlama dair her tür ticari kullanımının (markaların tescilli olduğu emtia sınıfları yönünden) önlenmesine, davalılara ait 'PROWARP' , 'PROSIZING' . 'PRODYEING"ibareleri ve benzerleri dahil olmak üzere davacı adına tescilli "KARL MAYER PROSIZE", "PROSIZE", "PROWARP", "PRODIRECT", "PRODYE" markaları ile teşkil eden etiket, kalıp, kutu, koli ambalaj, katalog , broşür, basılı evrak ve her türlü ambalaj ile tanıtım vasıtalarına el konularak imhasına, toplam 50.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, haksız Rekabete dayalı istemin reddine, karar verildiği ilan olunur. 24/02/2025