Marmaraereğlisi Tapu Müdürlüğü'nden ilanen tebliğ olunur.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



Tekirdağ, Marmaraereğlisi ilçesi, Çeşmeli Mahallesinde bulunan taşınmazlarda MAZLUM KESKİN mirsaçıları adına elbirliği halinde 05/07/2021 tarih ve 9541 yevmiyeli intikal işlemi ile kayıtlı iken Müdürlüğümüze 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Bu nedenle ; Tekirdağ 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 27/05/2021 tarihli ve 2021/677 Esas 2021/518 Karar sayılı veraset belgesinde adı geçen miraçılardan Tufan KESKİN, Hanife ÇOBAN, Rukiye KESKİN'e ilanen tebligatı talep edilmekle bu ilanın yayın tarihinden itibaren yasal süre içersinde Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içersinde) Tapu Sicil Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bu ilan Türkiye Geneli 50.000 üstü ve Genel - İnternet haber sitesinde yayınlanmak üzere düzenlenmiştir. Herhangi bir itiraz olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esasına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Bilgilerinize tebliğ olunur.