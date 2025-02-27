T.C.

IĞDIR

AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/360 Esas

DAVALI : PULAT MEHMET-89 SYDENHAM ROAD LONDON SE26 5EZ LONDRA/İNGİLTERE

İLAN

Davalı Kıbrıs Uyruklu 1944 doğumlu Pulat MEHMET'indava dilekçesinde bildirilen davetiyelerinin olumsuz döndüğü, davalının yurtdışı tebligat adresinin de tespit edilememesi üzerine, davalıya dava dilekçesinin özeti, tensip zaptının özeti, gazete ilan yolu ile tebliğine karar verilmekle, buna esas olmak üzere;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı müvekkili ve yabancı uyruklu davalı ile29/02/1996 yılından bu yana evli olduklarının bu evliliklerinden müşterek çocuklarının olmadığını, davalı Pulat MEHMET'in İngiliz vatandaşı olduğunu, evlilikleri boyunca İngiltere de yaşadıklarını, müvekkilinin evliliğinin aile baskısı üzerine olduğunu, belli bir süreden sonra davacı ve önceki evliliğinden olan oğlu için bu evliliğin çekilmez hale geldiğini, tarafların İngiltere de boşanmış olduklarını, davalının, davacının önceki evliliğinden olan oğlu Ümit'e evlilik birliği süresince sevgisiz davrandığını ve şiddet uygulaması nedenleriyle davacının boşanmaya karar verdiği ve İngiltere de Yüksek Adalet Mahkemesinin 27/09/2005 tarihli kararı ile evlilik birliliğinin sona erdiğini beyan ederek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce ön inceleme duruşma günü 14/10/2025 günü 09:00'a bırakılmıştır.

Davalı PULAT MEHMET'in

İş bu ilanın, ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içende HMK.'nun 129.maddesindeki hususları taşıyan cevap dilekçesini sunması, delillerinin sunarak bildirmesi, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı, yine belirtilen ön inceleme duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, ön inceleme duruşmasına katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, (HMK.nun 122,126,127,128,139,147/2,318 maddeleri gereğince) hususları;

Yukarıda İsim ve soy ismi yazılı davalı, PULAT MEHMET'e;yukarıda yazılı dava dilekçesinin özetinin, tensip zaptının özetinin ve ön inceleme duruşma gününe ilişkin tensip zaptı özetinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ olunur.

Katip 238104

e-imzalıdır Hakim 190079

e-imzalıdır