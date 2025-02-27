T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 28.02.2025 00:00
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ2023/35352 TLMT.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|200.000,00
|1
|Taşınır
|ULTRAVİOLE MAKİNASI W 180 (MODEL(KIRMIZI RENKLİ)
|160.000,00
|1
|Taşınır
|BROOKFİELD VİSKOMETRE CİHAZI (8672621-KREM RENK
|280.000,00
|1
|Taşınır
|892 PROFESSİONEL RANCİMAT METROHM OKSİDASYON CİHAZI
|800.000,00
|1
|Taşınır
|NETWTORK AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 7697 A NETWORK GC SİYSTEM
|1.600.000,00
|1
|Taşınır
|AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 7890 A NETWORK GC SİYSTEM
|800.000,00
|1
|Taşınır
|AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 6890 A NETWORK GC SİYSTEM
|80.000,00
|1
|Taşınır
|NOMALOP NTL 450 CFPP MAKİNASI
|200.000,00
|1
|Taşınır
|LEİCA MARKA DM 2500 MODEL (KREM RENK)
|80.000,00
|1
|Taşınır
|NÜVE ETÜV HN 120 MODEL ISITICI MAKİNE
|60.000,00
|1
|Taşınır
|NÜVE METÜV ARKA ISITICI
|80.000,00
|1
|Taşınır
|TOSHİBA MARKA PROJEKSİYON CİHAZI
|400.000,00
|1
|Taşınır
|SONY MARKA PROJEKSİYON CİHAZI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:56
Not : Satışta %20 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi uygulanacaktır. 25/02/2025(İİK m.114/4)
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