T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 200.000,00 1 Taşınır ULTRAVİOLE MAKİNASI W 180 (MODEL(KIRMIZI RENKLİ) 160.000,00 1 Taşınır BROOKFİELD VİSKOMETRE CİHAZI (8672621-KREM RENK 280.000,00 1 Taşınır 892 PROFESSİONEL RANCİMAT METROHM OKSİDASYON CİHAZI 800.000,00 1 Taşınır NETWTORK AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 7697 A NETWORK GC SİYSTEM 1.600.000,00 1 Taşınır AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 7890 A NETWORK GC SİYSTEM 800.000,00 1 Taşınır AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 6890 A NETWORK GC SİYSTEM 80.000,00 1 Taşınır NOMALOP NTL 450 CFPP MAKİNASI 200.000,00 1 Taşınır LEİCA MARKA DM 2500 MODEL (KREM RENK) 80.000,00 1 Taşınır NÜVE ETÜV HN 120 MODEL ISITICI MAKİNE 60.000,00 1 Taşınır NÜVE METÜV ARKA ISITICI 80.000,00 1 Taşınır TOSHİBA MARKA PROJEKSİYON CİHAZI 400.000,00 1 Taşınır SONY MARKA PROJEKSİYON CİHAZI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:56

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

Not : Satışta %20 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi uygulanacaktır. 25/02/2025(İİK m.114/4)