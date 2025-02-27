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Giriş Tarihi: 28.02.2025 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/35352 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35352 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
200.000,00 1 Taşınır ULTRAVİOLE MAKİNASI W 180 (MODEL(KIRMIZI RENKLİ)
160.000,00 1 Taşınır BROOKFİELD VİSKOMETRE CİHAZI (8672621-KREM RENK
280.000,00 1 Taşınır 892 PROFESSİONEL RANCİMAT METROHM OKSİDASYON CİHAZI
800.000,00 1 Taşınır NETWTORK AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 7697 A NETWORK GC SİYSTEM
1.600.000,00 1 Taşınır AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 7890 A NETWORK GC SİYSTEM
800.000,00 1 Taşınır AGİLENT TEKHNOLOGİES MARKA 6890 A NETWORK GC SİYSTEM
80.000,00 1 Taşınır NOMALOP NTL 450 CFPP MAKİNASI
200.000,00 1 Taşınır LEİCA MARKA DM 2500 MODEL (KREM RENK)
80.000,00 1 Taşınır NÜVE ETÜV HN 120 MODEL ISITICI MAKİNE
60.000,00 1 Taşınır NÜVE METÜV ARKA ISITICI
80.000,00 1 Taşınır TOSHİBA MARKA PROJEKSİYON CİHAZI
400.000,00 1 Taşınır SONY MARKA PROJEKSİYON CİHAZI
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 10:56

Not : Satışta %20 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi uygulanacaktır. 25/02/2025(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02180579

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
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