T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/89 Esas 25.02.2025 İLAN

Sultanbeyli 3. Noterliğince (T.C. No: 26068072438) numaralı muris CELAL AYSU tarafından tanzim ettirilen 11/05/2016 Tarih 08360 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin adresi tespit edilemeyen mirasçı SEDAT AYSU adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Vasiyetnamede özetle; "...Terekemi oluşturan sahibi ya da hissedarı bulunduğum Erzurum ili, Horasan ilçesi, Horasan Köyü Kırıkyolu Mevkiinde bulunan 500/8540 oranında hissedarı bulunduğum tarla vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan bodrumlu dükkan konumundaki taşınmazımı oğullarım Medeni Aysu, Nihat Aysu ve Sedat Aysu'ya eşit oranda vasiyet ediyorum. Ağrı ili, Eleşkirt ilçesi, Yayladüzü köyünde bulunan 48-b-17-d-1-b Pafta, 170 Ada ve 1 parsel numarasına kayıtlı 9851,40 m2 yüzölçümlü Kargir ev ve Tandırlık ve Arsa vasıflı taşınmazı oğullarım Medeni Aysu, Nihat Aysu ve Sedat Aysu'ya eşit oranda vasiyet ediyorum. Yavuz Selim Mah., Abdulkadir Udeh Cad., No:136 sayılı apartman da bulunan 4 numaralı dairemi Kızım Bingüzel Aysu'ya vasiyet ediyorum. Yine Yavuz Selim Mah. Antalya Cad. 64 numaralı apartmanda bulunan A olarak isimlendirilen giriş katındaki dükkanı eşit oranda oğullarım Sedat Aysu ve Medeni Aysu'ya vasiyet ediyorum. Yine Yavuz Selim Mah. Antalya Cad. No: 64/B adresindeki dükkanı oğlum Medeni Aysu'ya vasiyet ediyorum. Son ve gerçek isteklerim bundan ibarettir..." şeklinde vasiyette bulunduğu anlaşılmış, 25855079506 T.C numaralı, AĞRI ili, ELEŞKİRT ilçesi, YAYLADÜZÜ mah/köy, 76 Cilt, 17 Aile sıra no, 131 sırada nüfusa kayıtlı, CELAL ve BİNGÖL oğlu/kızı, 12/04/1986 dogumlu, Sedat AYSU'nun adresinin tespit edilememesi nedeniyle vasiyetname metni mirasçı SEDAT AYSU'ya ilanen tebliğ olunur.

