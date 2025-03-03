T.C.

BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/20 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No Yer

(Konya İli Beyşehir İlçesi) Ada-Parsel İrtifak

Mülkiyet (m²) Malik Adı-Soyadı 2025/20 Çetmi/Meydan Mah. 172/37 166,05 FATMA GÖKOĞLU 2025/21 Çetmi/Meydan Mah. 172/50 222,97 ALİ YILDIRIM 2025/22 Çetmi/Selimiye Mah. 229/291 666,30

8,89 SÜLEYMAN KIZILYURT 2025/23 Çetmi/Selimiye Mah. 229/283 440,79 GANİME PAMUKOĞLU 2025/24 Çetmi/Selimiye Mah. 229/348 1.130,10

8,31 ABDULLAH ÜNÜVAR

ADIGÜZEL YILMAZ

ADNAN AÇIKGÖZ

AYŞE YILMAZ

EMEK NERGİZ

EMİNE GÜNDÜZ

FATMA TEKE

FİGEN GÖKOĞLU

GÜLAY YAMANOĞLU

HALİL ÜNÜVAR

HALİS ZEYBEK

HASAN ŞANLI

HÜSEYİN ŞANLI

İBRAHİM ZEYBEK

İSKENDER YILMAZ

KERİM ZEYBEK

MEHMET ÜNÜVAR

MENEVŞE UNUTMAZ

MİTHAT ÜNÜVAR

MUZAFFER AÇIKGÖZ

NAZLI GÖKOĞLU

NURİ ŞANLI

OSMAN ZEYBEK

RAMAZAN ZEYBEK

SONER AÇIKGÖZ

ŞERAFETTİN YILMAZ

AYŞE ÜNÜVAR

DURSUN ÜNÜVAR

EMEK AKKAŞ

SABAHAT ÇETİN 2025/25 Çetmi/Selimiye Mah. 229/140 473,79 AYŞE GÜR

HAYRİYE BAŞOĞLU

İSA KUYUCUOĞLU

SABRİYE ÜNÜVAR

VELİ KUYUCUOĞLU

ZAHİDE KUYUCUOĞLU 2025/26 Çetmi/Selimiye Mah. 229/132 294,98 EMİNE BİLGİN

OSMAN KAŞIKÇI

RAZİYE KAŞIKÇI 2025/27 Çetmi/Selimiye Mah. 229/314 145,24 GÜLCAN GÖKOĞLU

HALİL YILMAZ

SALİHA KAŞIKÇI

ZÜBEYDE ÖZTÜRK 2025/28 Çetmi/Selimiye Mah. 229/108 1.251,75 AYŞE ÜÇBAŞ

DURSUN ERGÜN

GÜLÜZAR AKMAN

SADİYE YAPICI 2025/29 Çetmi/Selimiye Mah. 229/31 1.002,33 NİGAR GÜLAYDIN 2025/30 Adaköy Mah. 262/1

218/16 1.220,35

2.664,77 MESUT CEYLAN

MUSA CEYLAN

MUSTAFA CEYLAN

NAZIM CEYLAN

NAZİRE BOZKURT

NECİP CEYLAN

NESİBE ÜNÜVAR

NİZAMETTİN CEYLAN

ÜNZÜLE CEYLAN 2025/31 Adaköy Mah. 274/2

218/19 451,83

103,83 ETEM YÜKSEL

EVSER YÜKSEL

FATMA ŞANAL

FİĞAN AKSU

GÜLSÜM YILMAZ

MURAT YÜKSEL

NEVİN ZENGİN

SABRİYE ULU

SERGÜL YÜKSEL

SEVİM ULU

TÜRKAN ŞANAL 2025/32 Adaköy Mah. 218/4 435,07 FAHRİ ŞANAL 2025/33 Adaköy Mah. 218/2 560,77 MÜŞERREF ULU

ZAFER YALÇIN

NESİBE YÜKSEL 2025/34 Adaköy Mah. 274/38 587,17 MUZAFFER AKER 2025/35 Adaköy Mah. 274/39 561,12 AYŞA ULU 2025/36 Adaköy Mah. 274/42 360,99 DURSUN ULU 2025/37 Adaköy Mah. 274/43

163/166 993,23

137,34 AZİME KADEH

HAVVANA ŞANAL

NAZİRE BOZKURT

NAZMİYE YALÇIN

ZEHRA BOLCAN 2025/38 Adaköy Mah. 274/49 89,99 RECEP ŞANAL 2025/39 Adaköy Mah. 262/13 455,31 MUHARREM ÖZMEN 2025/40 Adaköy Mah. 292/4 98,47 SIRMA AKMAN 2025/41 Adaköy Mah. 268/22 322,11 AHMET ÖZMEN

SIRMA ÖZMEN

ŞÜKRÜ ÖZMEN 2025/42 Adaköy Mah. 268/21 224,77 MEHMET ULU 2025/43 Adaköy Mah. 268/16 172,47 İBRAHİM BOZKURT 2025/44 Adaköy Mah. 268/10 131,62 DURSUN CEYLAN

GÜLSÜM CEYLAN

GÜLÜMSER ŞANAL

NECLA ULU

NESİBE ERDEN

MAKBULE CEYLAN

MÜŞERREF AKDAĞ 2025/45 Adaköy Mah. 268/7 212,66 AYSEL ŞİMŞEK

EŞREF KARTAL

GÜLSÜM KARTAL

MEHMET KARTAL

MEVLÜT KARTAL

RAHMİ KARTAL 2025/46 Adaköy Mah. 163/164 90,43 AKİLE ARSLAN 2025/47 Adaköy Mah. 163/200 31,92 ABDURRAHMAN YILMAZ

ALİ YILMAZ

ANAKADIN KARTAL

AYŞE BOZKURT

HATİCE ULU

MELPARE ONUR

HAVVA YILMAZ 2025/48 Adaköy Mah. 163/40 165,08 FATMA ÖZKURT 2025/49 Adaköy Mah. 183/23 68,58 FADİME SARICAN

HÜSEYİN HAYTA

LÜTFİ HAYTA

SEBAHAT ACAR

UĞUR HAYTA 2025/50 Adaköy Mah. 183/13 102,96

7,68 DURSUN ULU 2025/51 Adaköy Mah. 185/21 33,13 ŞERİFE GÖKSAY

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02181100