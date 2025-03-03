Giriş Tarihi: 04.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 00:40
T.C.
BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/20 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Tedaş tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Tedaş adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|
Dosya No
|
Yer
|
Ada-Parsel
|
İrtifak
|
Malik Adı-Soyadı
|
2025/20
|
Çetmi/Meydan Mah.
|
172/37
|
166,05
|
FATMA GÖKOĞLU
|
2025/21
|
Çetmi/Meydan Mah.
|
172/50
|
222,97
|
ALİ YILDIRIM
|
2025/22
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/291
|
666,30
|
SÜLEYMAN KIZILYURT
|
2025/23
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/283
|
440,79
|
GANİME PAMUKOĞLU
|
2025/24
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/348
|
1.130,10
|
ABDULLAH ÜNÜVAR
|
2025/25
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/140
|
473,79
|
AYŞE GÜR
|
2025/26
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/132
|
294,98
|
EMİNE BİLGİN
|
2025/27
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/314
|
145,24
|
GÜLCAN GÖKOĞLU
|
2025/28
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/108
|
1.251,75
|
AYŞE ÜÇBAŞ
|
2025/29
|
Çetmi/Selimiye Mah.
|
229/31
|
1.002,33
|
NİGAR GÜLAYDIN
|
2025/30
|
Adaköy Mah.
|
262/1
|
1.220,35
|
MESUT CEYLAN
|
2025/31
|
Adaköy Mah.
|
274/2
|
451,83
|
ETEM YÜKSEL
|
2025/32
|
Adaköy Mah.
|
218/4
|
435,07
|
FAHRİ ŞANAL
|
2025/33
|
Adaköy Mah.
|
218/2
|
560,77
|
MÜŞERREF ULU
|
2025/34
|
Adaköy Mah.
|
274/38
|
587,17
|
MUZAFFER AKER
|
2025/35
|
Adaköy Mah.
|
274/39
|
561,12
|
AYŞA ULU
|
2025/36
|
Adaköy Mah.
|
274/42
|
360,99
|
DURSUN ULU
|
2025/37
|
Adaköy Mah.
|
274/43
|
993,23
|
AZİME KADEH
|
2025/38
|
Adaköy Mah.
|
274/49
|
89,99
|
RECEP ŞANAL
|
2025/39
|
Adaköy Mah.
|
262/13
|
455,31
|
MUHARREM ÖZMEN
|
2025/40
|
Adaköy Mah.
|
292/4
|
98,47
|
SIRMA AKMAN
|
2025/41
|
Adaköy Mah.
|
268/22
|
322,11
|
AHMET ÖZMEN
|
2025/42
|
Adaköy Mah.
|
268/21
|
224,77
|
MEHMET ULU
|
2025/43
|
Adaköy Mah.
|
268/16
|
172,47
|
İBRAHİM BOZKURT
|
2025/44
|
Adaköy Mah.
|
268/10
|
131,62
|
DURSUN CEYLAN
|
2025/45
|
Adaköy Mah.
|
268/7
|
212,66
|
AYSEL ŞİMŞEK
|
2025/46
|
Adaköy Mah.
|
163/164
|
90,43
|
AKİLE ARSLAN
|
2025/47
|
Adaköy Mah.
|
163/200
|
31,92
|
ABDURRAHMAN YILMAZ
|
2025/48
|
Adaköy Mah.
|
163/40
|
165,08
|
FATMA ÖZKURT
|
2025/49
|
Adaköy Mah.
|
183/23
|
68,58
|
FADİME SARICAN
|
2025/50
|
Adaköy Mah.
|
183/13
|
102,96
|
DURSUN ULU
|
2025/51
|
Adaköy Mah.
|
185/21
|
33,13
|
ŞERİFE GÖKSAY
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