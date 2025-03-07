DÜZELTME İLANI

YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TUZLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



YIKIM VE ENKAZ KALDIRMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/259714 1- İdarenin a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814773 c) Elektronik posta adresi : satinalma@tuzla.bel.tr ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 27.02.2025 - 5314 b) Gazetenin ve İnternet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : YENİ BİRLİK / www.sabah.com.tr - 27.02.2025 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

ihale ilanının 4.3.2 maddesi aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

Y1 VEYA Y2 GRUBU YIKIM İŞLERİ YETKİ BELGESİ

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02185467