T.C. ADALAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/11 Esas

KARAR NO : 2024/591

Çocuğa Karşı Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/12/2024 tarihli ilamı ile 105/1-2.cümle maddesi gereğince 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Şermemet ve Tahibe oğlu, 1996 tarih Namangan doğumlu, Özbekistan uyruklu AKMALJON ERGASHEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.03.2025