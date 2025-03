KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2002/44 Esas

KARAR NO : 2006/330

Davacı İZMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'nce mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dosyada davalılardan TC kimlik bilgisi ve adres bilgilerine ulaşılamayan ve tebliğ yapılamayan davalılar Abidin Vural, Adem Özel, Adil Özer(Sözer), Akif Varol, Ali Ateş, Ali Dinçel, Ali Özel, Ali Yavuz, Bekir Uysal, Beytullah Uslu (Beyti), Cemal Alköz (Algöz), Emin Bagay (Bakaz), Emin Turhan, Fatma Kaymaz, Fatma Tüter, Galip Varol, Halil Çubuk, Halil İbrahim Bozdemir, Halil İbrahim Tuğtekin, Hasan Çelik, Hasan Deniz, Hasan Dinçel, Hasan Dinçer, Hasan Özdem, Hasan Özden, Hasan Özdil, Hayrullah Yavuz, Hüseyin Çakır, Hüseyin Dinçel, Hüseyin Sülün, Hüseyin Şeker, Hüsnü Üstün (Üstündağ), İbrahim Ölmez, İbrahim Şeker, İbrahim Tüter, İzzet Uysal , Kamil Çakır, Kamil Durgun, Kasım Çalışkan, Mehmet Açıkgöz, Mehmet Çelik, Mehmet Emin Özder, Mehmet Kaygısız, Mustafa Tüter,Nuri Yeşil, Sabri Çakır, Sadettin Çor (Andiçer), Sadettin Turhan, Saime Çelik, Salih Umut, Salih Üzmez, Sami Neşe , Sami Ölmez , Sefer İlhan , Seher Adıgüzel, Sıdıka Yıldız, Süleyman Kayahan, Şerif Ali Kara (Erem), Şevket Çor, Şükrü Çalışkan, Yakup Malkoç, Yaşar Ataman, Yaşar Ateş, Yaşar Keskin, Yaşar Önal, Ziyneti Kaygısız'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM. Açıklama ve anlatış gereğince 1-Davalılar Abidin Vural, Yakup Malkoç,Hasan Dinçel Şükrü Çalışkan Sefer İlhan Hüseyin Çakır,Hüseyin Dinçel, Beytullah Uslu(Beyti), Yaşar Ateş, Ali Ateş,Hasan Deniz Emin Bagay (Bakaz), İbrahim Ölmez,Sami Ölmez,Galip Varol Akif , Varol,Kasım Çalışkan, Ali Yavuz,Hayrullah Yavuz,Seher Adıgüzel, Hüsnü Üstün,İzzet Uysal, Bekir Uysal,Emin Turhan,Sadettin Turhan,Kamil Çakır,Hüseyin Şeker, İbrahim Şeker,Salih Umut, Adem Özel Ali Özel,Halil İbrahim Tuğtekin,Cemal Alköz,Hüseyin Sülün Hasan Çelik,Mehmet Çelik, Mehmet Emin Özder,Sabri Çakır, Hasan Dinçer, Yaşar Ataman,Ziyneti Kaygısız,Fatma Kaymaz,Şevket Çor,Hasan Özdil,Yaşar Önal Halil İbrahim Bozdemir,Sami Neşe,İbrahim Tüter,Sıdıka Yıldız, Mehmet Açıkgöz, Mehmet Kaygısız(Kaygusuz),Salih Üzmez,Fatma Tüter, Şerif Ali Kara(Brem), Sadettin Çor(Andiçer), Yaşar Keskin Mustafa Tüter,Adil Özer,Saime Çelik ve Süleyman Kayahan'ın davadan önce öldükleri dolayısıyla haklarındaki davanın ölü kişiye karşı açıldığı anlaşıldığından ve ölü kişiye karşı dava açılamayacağından bu davalılar hakkında açıları davanın bu yönden reddine. Davacının bu davalılar hakkında yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına .

2-Diğer davalılar hakkında açılan davanın kabulü ile : Davalı Zehra Özdeş,in İzmit Durhasan köyü 4518-4519- ve 4520 parsellerdeki adına kayıtlı 5/240 ar hissenin, Ali Dinçel Ali Uslu,Halil Çubuk, Cemal Yavuz,Hasan Özdem, ve Nuri Yeşil in Durhasan köyü 4518,4519 ve 4520 parsellerde adlarına kayıtlı 4/240 ar hissenin, Hasan Özden ve İsmail Çakır ım Durhasan köyü 4518-4519 ve 4520 parsellerde adlarına kayıtlı 3/240 ar hissenin ,Salih Şahin,Hüsnü Yıldız ve Fahri Adıgüzel in Dürhasan köyü 4518-4519 ve 4520 parsellerde adlarına kayıtlı 2/240 ar hissenin ,Kamil Durgun,Halil İbrahim çelik Orhan Çelik in Durhasan köyü 4518-4519 ve 4520 patsellerdeki adlarına kayıtlı 1/240 ar hissenin ,Saniye Yıldız ın Durhasan köyü 4518 -4519 ve 4520 parsellerde adına kayıtlı 2/960 hissenin ,İhsan Yıldız ve Ömriye Ergüneş in, Durhasan köyü 4518-4519 ve 4520 parsellerde adlarına kayıtlı 3/9060 ar hissenin tapularının iptali ile Devlet ormanı olarak maliye hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline.

