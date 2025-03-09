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T.C.ÇORLU

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO: 2024/560

KARAR NO : 2025/26

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 09/01/2025 tarih ve 2024/560 Esas 2025/26 Karar sayılı kararı ile Sanık İZZET AYTAÇ (Mehmet ve Şerife oğlu 01/02/1966 Aksaray d.lu Aksaray-Sultanhanı-İstikamet mah/köy nüf.kayıtlı) hakkında;

Sanık İZZET AYTAÇ'ın üzerine atılı Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak veya Aracılık Etmekveya Yer Temin Etmek suçundan beraatine karar verildiği, mahkememizce verilen iş bu kararın dosyamızda müşteki TURSUNOY BOBAJANOVA (Karım Jonovna ve Moıra kızı, 02/07/1979 Özbekistan doğumlu) tebliğ edilemediği, müştekinin yapılan adres araştırmasının sonuçsuz kaldığı, dosya kapsamında açık adres bilgisinin yer almadığı anlaşıldığından Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Yerel Bir Gazetede ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce tutulacak tutanağın Hakime tasdik ettirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin kamu üzerinde bırakılacağına dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.07/03/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02186753