T.C. ÇORLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/355

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD ( Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ) tarafından Halkalı - Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında kamulaştırılması amacıyla 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD ( Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ) adına yöneltilmesi gerektiği işlemin iptali davası ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD ( Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ) adına tescil edileceği, ilanın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve bedele ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Çorlu Şubesi'ne yatırılacak olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/12/2024

Sıra Esas no İl İlçe Mahalle Ada / Parsel Daimi İrtifak Hakkı Maliki 1 2024/355 Tekirdağ Ergene Ahimehmet (eski 145 ada 297 parsel )

145/392 2.672,10 m2 Fatih AR 2 2024/356 Tekirdağ Ergene Ahimehmet ( eski 145 ada 301 parsel )

145/397 2.157,21 m2 Dilek ARSLAN 3 2024/357 Tekirdağ Ergene Ahimehmet 166/5 parsel 173,00 m2 Sadet TENGİZ 4 2024/358 Tekirdağ Ergene Ahimehmet (eski 167 ada 491 parsel)

167 /697 1.080,50 m2 Ahmet YÜRÜK Selçuk YÜRÜK

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